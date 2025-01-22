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23 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

'Deprem fırtınası yaşanabilir'

22 Ocak 2025, Çarşamba 23:46
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından, “Büyüklüğü 5,3’ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir” ikazında bulundu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den uyarı geldi. Sözbilir, 6 Ekim 1944’te Edremit Körfezi merkezli 6.8’lik depremi hatırlatarak 20 saniye süren depremde 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200’den fazla binanın hasar gördüğünü söyledi. 

9 büyüklüğünde hissedildi

Sözbilir, söz konusu depremin 9 büyüklüğünde hissedildiğini aktararak şunları söyledi: 

“Edremit ve Behramkale fayları Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay segmentleri sınıfında değerlendirilmektedir. Edremit Fayı’nın kayma hızı düşük, deprem üretme aralığı da geniş olduğundan, yakın gelecekte yıkıcı bir deprem üretme ihtimali yoktur. Fakat, Körfez bu kesimde Edremit Fayı, Behramkale Fayı ve Tuzla Fayı’nın kesişim noktasında bulunduğundan büyüklüğü 5,3’ten küçük depremlerin çoğunlukta olduğu bir deprem fırtınası yaşanabilir.”

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Eğitime 1 gün ara verildi

Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ardından Midilli Adası’nda yollarda oluşan heyelan nedeniyle üç köyde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Söz konusu deprem Çanakkale, İzmir, Ayvalık, Sakız Adası ve Trakya’da da hissedilmişti.

Haber Merkezi

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