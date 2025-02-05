Depreme dayanıklı şehirler kuralım

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık: “Artık geçmişteki ihmalleri tekrar etmeden sağlam ve dayanıklı şehirler inşa etmek zorundayız” dedi.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Kahramanmaraş Depremlerinin 2. yıl dönümünde değerlendirmelerde bulunan Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, ülkemizin en büyük felaketlerinden biri olarak hafızalarımıza kazındı. Ortaya çıkan tablo, yapı güvenliğinin ve yapı malzemelerinin doğru kullanımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Deprem sonrasında yapılan incelemeler, yapı malzemesi seçiminden denetim süreçlerine kadar çeşitli aşamalardaki eksikliklerin ne yazık ki büyük kayıplara yol açtığını gösterdi. Artık geçmişteki ihmalleri tekrar etmeden, daha güvenli bir geleceği inşa etmek zorundayız” dedi.

Depreme dirençli yapılar için beton kalitesinin önemini vurgulayan Yavuz Işık, “Beton kalitesinin yapı güvenliğinde vazgeçilmez bir unsur olduğu aşikârdır ancak kaliteli beton kullanımı tek başına yeterli değildir. Denetim mekanizmalarının yeterince işletilmediği ve mühendislik ilkelerine uygun tasarımların yapılmadığı durumlarda, güvenlik hedeflerinden uzaklaşıldığını bu felakette üzücü bir şekilde gördük” diye konuştu.

Hatalardan ders çıkarmalıyız

Işık, “Güçlü bir denetim sistemiyle desteklenmeyen yapılar, en yüksek standartlardaki malzeme kullanılsa dahi beklenen güvenliği sağlayamaz. Aynı şekilde toplumda deprem bilincinin artırılması ve güvenli yapı anlayışının yaygınlaştırılması da hayati önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Işık, “Depremden zarar gören bölgelerin yeniden inşası ve gelecekteki risklerin azaltılması için, bilimsel temellere dayalı adımlar atılması ve tüm paydaşların el birliği ile hareket etmesi gerekmektedir. Millet olarak dayanışma içinde, daha güvenli bir gelecek inşa etme sorumluluğumuzu yerine getireceğimize inanıyoruz. Bu felaketin tekrarlanmaması için geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmalı ve bu farkındalıkla geleceği planlamalıyız. Geleceğimizi şekillendiren her yapıda insan hayatını ön planda tutarak daha sağlam ve dayanıklı şehirler kurma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

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6 Şubat’ta eğitime ara

Kahramanmaraş, Hatay, Malatya’da 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında anma programı ve yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla il genelindeki resmî ve özel her kademedeki okullarda 6 Şubat’ta eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, düzenlenecek anma programları, vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ve taziye ziyaretleri dolayısıyla trafik yoğunluğunun oluşabileceği belirtildi.

Haber Merkezi