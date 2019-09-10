"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Dijital bağımlılık her geçen gün artıyor

10 Eylül 2019, Salı 12:44
Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Dilci, "Her geçen gün bağımlılık oranımız artmaktadır. Yeni bir dijital bağımlı nesil karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılıkla toplumun tüm kesimleriyle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Dernek olarak 45 soruda bireyin dijital bağımlığını ölçen "Dijitalaniz" adlı programı geliştirdiklerini anımsatan Dilci, "Geliştirdiğimiz dijitalaniz tekniğiyle Türkiye ölçekli tanılama faaliyetlerine destek verebiliriz. 10 dakika gibi kısa sürede bireyin dijital bağımlılık haritasıyla ilgili bölgesel, kurumsal, aile veya birey odaklı raporlar sunabilmekteyiz." dedi.

Dilci, bu raporlarla da kişiye özgü analizler yaptıklarını dile getirerek, yetkililerin talep etmesi halinde her türlü akademik bilgi ve birikimi paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Dijital bağımlılığın tanı ve tedavi aşamasında anne, baba ve öğretmen eğitiminin öne çıkması gerektiğine dikkati çeken Dilci, "Toplumu temsil eden ve eğitimde başrol oynayan kesim, bu konuda gerekli bilinçlendirme ve hassasiyeti kendinde toparlayabilirse belirli kurumlara da bu kadar yük düşmeyecektir. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda çalışmalar yapmaktadır." diye konuştu.

"Çocuklar anne ve babayı rol model edinmekte"

Dilci, dijital bağımlılıkta ailelerin yeterince bilinçli olmadıklarını, sadece çocukların değil, yetişkinlerin de ciddi oranda kullanım bozukluğu yaşadıklarını söyledi.

Ebeveynlerin işten arta kalan zamanlarında ve fırsat buldukları iş ortamında bile sürekli sosyal medya ve diğer dijital nesnelerle temas halinde olduklarına dikkati çeken Dilci, şöyle konuştu:

"Hatta internet ortamının olmadığı veya kesintisinin olduğu yerlerde ziyareti kısıtlama eğilimindedirler. Dijital bağımlılık çocuklarda mı, ailelerde mi daha fazla sorusunun cevabı birbirine yakın diyebiliriz. Çünkü çocuklar anne ve babayı rol model edinmektedir. Anne ve babada gördükleri eylem ve davranışları kendi davranış kalıpları içerisine sığdırmakta ve sürdürmektedirler."

Prof. Dr. Dilci, toplumun büyük kesiminin başta televizyon olmak üzere dijital nesnelerle temas halinde olduğuna işaret ederek, "Ebeveynler ve çocuklar, yüzde 55-65 arasında değişen oranda dijital nesnelerle gün içerisinde 3 saatin üzerinde zaman geçirmektedirler. Toplumun en az yüzde 55'i dijital nesnelerle temasta." dedi.

AA

Etiketler: teknoloji, çocuk, eğitim
Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de eğitime harcanan para OECD ortalamasının yarısı kadar

    Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

    Osmangazi Köprüsü’nden garanti edilen sayının yarısı kadar araç geçti

    Türk ve ABD askerleri Suriye sınırında incelemelerde bulundu

    Hint güçleri Keşmir'de yaşayan köylülere işkence yaptı iddiası

    Yargıtay Hukuk Dairelerine yeni seçimler yapıldı

    Arakanlı Müslümanların gasbedilen köyleri polis kışlası yapılıyor

    'Türkiye AB'ye üyelik konusunda ilerleme göstermiyor'

    Pakistan Keşmir'de "acil sağlık durumu" ilan edilmesi çağrısında bulundu

    Japonya bir milyon ton atık suyu Büyük Okyanus'a boşaltacak

    Santa Harabeleri tarihi yapılarıyla görenleri hayran bırakıyor

    İBB Esenler Otogarı'nda otobüs giriş çıkış ücretlerine indirim yaptı

    AYM'den Bank Asya açıklaması

    Suriyeli muhaliflerden BM'ye İdlib'deki sivillere acil yardım çağrısı

    Dijital bağımlılık her geçen gün artıyor

    Babacan: 2020'den önce yeni parti kurulacak

    Fosil yakıtlara yapılan yatırımlar 11 trilyon dolar azaldı

    İmamoğlu, Erdoğan'ın davetine katılacağını açıkladı

    Avrupa Konseyi görevden alınan belediye başkanlarını görüşecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hafıza sermayesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî partiler var; bir de siyasî cemaatler
    Genel

    AYM'den Bank Asya açıklaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Yargı bağımlılığı” ayıbı…
    Genel

    Hak kayıpları giderilmeli
    Risale-i Nur'dan

    Kerbelâ’nın kader ve hikmet ciheti
    Süleyman KÖSMENE

    Sınırsız hayal neye işarettir?
    Ahmet BATTAL

    Biiiiz, yerel yönetimleri güçlendireceğiiiiz!
    Genel

    Eleştiriler, cezaya konu olmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.