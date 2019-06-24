Dilipak: AKP son kavşakta

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri üzerinden iktidara uyarılarda bulundu.

Dilipak, “Daha ilk günden söylemiştim, AK Parti böyle giderse geldiği gibi gider. Belediyelerle geldi, belediyelerle gider. AK Parti son kavşakta. Bu konuyu daha konuşacağız. AK Parti bu uyarılara artık kulak vermeli ve bu sesleri kısanlar partiden uzaklaştırılmalı” diye yazdı. Dilipak’ın “Ve nihayet” başlıklı yazısının bir bölümü şöyle; “Peki, seçim sonuçları itibarı ile durum ne? CHP birçok ilçede açık ara önde. Şimdi herkesin oturup düşünmesi gerek. Aday, kampanya dili, sloganlar, hepsini yeniden düşünmek gerek. Bu sonuçlar ne anlama geliyor? Gayet açık, değişim istiyor. Büyük bir güven kaybı var. Bu iş bu noktaya kadar uzatılmaması gerekiyordu. Bu süreç yanlış yönetildi. Değişime direnenler, AK Parti’nin imajına zarar veren herkesten bunun hesabı sorulmalı. Daha ilk günden söylemiştim, AK Parti böyle giderse geldiği gibi gider. Belediyelerle geldi, belediyelerle gider. AK Parti son kavşakta. Bu konuyu daha konuşacağız. AK Parti bu uyarılara artık kulak vermeli ve bu sesleri kısanlar partiden uzaklaştırılmalı. Bu sonuçlardan çıkarılması gereken dersler belli. “Biz nerede yanlış yaptık” diye sormak gerek.”