Din üzerinden siyaset dine zarar verir

AKP’nin 58. ve 59. hükümetinde Kültür ve Millî Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik, Karar TV’de Elif Çakır ile Yıldıray Oğur’un soruları cevapladı.

T24’ün haberine göre, “CHP bir şeyi doğru yapıyorsa yanlış denilmez” ifadesinde bulunan Çelik, “AK Parti’nin de helâlleşmeye kalkışması gerek” ifadesini kullandı. Çelik, AKP’nin kuruluş sürecinde yaşadığı zor dönemlere de değinerek, “Biz AK Parti’yi kurarken ötekiydik. Asker medya ve yargı bize yapılmayacak şeyleri yapıyordu. Bizim şimdi öteki gibi bir derdimiz yok. Ama ötekileştirmeye devam ediyoruz. Önceden mağlûptuk şu an galibiz. Eskiden dinci tabire kızıyordum şimdi bu tabire inanıyorum. Din üzerinden siyaset yaparsanız dine zarar verirsiniz. AK Parti’nin milletin partisi olmaya devam etmesi gerek” dedi. Haber Merkezi

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