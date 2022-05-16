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16 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Dış politikada iki çatlak daha

16 Mayıs 2022, Pazartesi 02:20
TEK ADAM REJİMİNİN DIŞ POLİTİKASI İSRAİL, MISIR, BAE VE SUUD’DA KESKİN U DÖNÜŞLÜ MANEVRALARINA YENİ ÇELİŞKİLER EKLEYEREK DEVAM EDİYOR.

ERDOĞAN BAŞKA, SÖZCÜSÜ BAŞKA

Erdoğan’ın “İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmalarına olumlu bakmamız mümkün değil” sözünün ardından, Sözcüsü Kalın, söz konusu ülkelere kapıları kapatmadıklarını, ancak ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili olarak müzakerelerde bulunmak istediklerini söyledi.

GRUP BAŞKANVEKİLİ BAŞKA, SÖZCÜ BAŞKA

AKP Grup Başkanvekili Özkan’ın “Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, teslim oldu” şeklindeki beyanları için Parti Sözcüsü Çelik “Partimizin görüşlerini yansıtmıyor” dedi. Özkan’ın istifasının istendiği, ama direndiği öne sürüldü.

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Dış politikada iki çatlak daha

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmalarına kapıları kapatmadıklarını ancak ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili söz konusu ülkelerle müzakerelerde bulunmak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine kapıları kapatmadığını ancak İskandinav ülkeleriyle müzakereler yapmak ve Ankara’nın terörist faaliyetler olarak gördüğü faaliyetlere, özellikle de İsveç’tekilere, kısıtlama getirilmesini istediğini söyledi.

Reuters’e röportaj veren Kalın, “Kapıyı kapatmıyoruz. Ama temelde bu konuyu Türkiye’nin ulusal güvenlik meselesi olarak gündeme getiriyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada iki ülkenin NATO üyeliğine mesafeli olduklarını söylemişti. Erdoğan, “İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan’la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan’ın, Türkiye’ye karşı NATO’yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz” diye konuştu.

Putin ve Finlandiya Cumhurbaşkanı arasında görüşme

Diğer yandan Rusya lideri Vladimir Putin’in, telefonda görüştüğü Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’ye, tarafsızlığı terk ederek NATO’ya katılmalarının bir hata olacağını ve iki arasındaki ilişkileri bozacağını söylediği bildirildi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin’in mevkidaşına Finlandiya’nın güvenliğini tehdit eden bir unsur olmadığı halde geleneksel tarafsızlık politikasını bırak.

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‘BAE teslim oldu’ krizi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Türkiye – Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerine dair açıklamasına tepki gösterdi.

YouTube’da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan AKP’li Özkan, ikili ilişkilerden Türkiye’nin çıkarının bulunduğunu ifade etmişti. Özkan şunları söylemişti: “Benim şöyle bakmam lazım… Belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye’nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye’ye dayanmadan, Türkiye’yle birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti.”

“GÖRÜŞÜMÜZÜ YANSITMIYOR”

Bu sözler üzerine Çelik, Twitter’dan yazılı açıklama paylaştı.

AKP sözcüsü şunları kaydetti: “Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan’ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir.”

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