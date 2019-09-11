"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki

11 Eylül 2019, Çarşamba 16:54
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail'e ilhak etme" yönündeki beyanlarını "İsrail'in onlarca yıldır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürü" olarak tanımlayarak, "Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsünün asla kabul edilemeyeceğini" bildirdi.

Netanyahu'nun Ürdün Vadisi söylemine dünyadan tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ‪17 Eylül'de gerçekleştirilecek genel seçimleri kazandığı takdirde Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi ile yasa dışı yerleşimleri ilhak edeceği yönündeki beyanları İsrail'in onlarca yıldır devam eden işgalinin ve hukuk tanımaz uygulamalarının yeni bir tezahürüdür. Bu gayrimeşru oldubitti teşebbüsü asla kabul edilemez." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm uluslararası toplumu İsrail'in uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını pervasızca ayaklar altına alması karşısında sessiz kalmayıp, en güçlü şekilde tepki vermeye çağırıyoruz. Türkiye, kardeş Filistin halkının yanında durmaya ve Filistin Devleti'nin haklı bağımsızlık mücadelesini tüm gücüyle desteklemeye devam edecektir."

"Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuya ilişkin dün paylaştığı mesajında, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu'nun ilhak vaadi

Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde "kısa süre içinde" Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde "İsrail'e ilhak edeceğini" açıklamıştı.

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan 47 bin kişi ve kuruluş var

    Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne önemli ziyaret

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki

    AİHM Kırım'da Rusya'nın yaptığı ihlalleri görüştü

    AYM Genel Kurulu Wikipedia'yı görüşecek

    AYM meslekten ihraç edilen savcılar hakkında hak ihlali kararı verdi

    İçişleri Bakanlığı otoyollarda hız sınırını artırmak için çalışacak

    Erdoğan: Ülkemizin sorunları söz konusuysa beraber hareket edeceğiz

    Netanyahu'nun Ürdün Vadisi söylemine dünyadan tepki

    Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmalı

    MİT tırlarının durdurulması davasında sanıklara 222 yıl hapis

    İdlib'de son 1 yılda 1 milyon 42 bin kişi yerinden edildi

    Bitlis'in Hizan ilçesinde minibüs kaza yaptı: 10 ölü, 7 yaralı

    Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

    Suudi Arabistan Filistin için İİT'yi olağanüstü toplantıya çağırdı

    İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin bir adalet sorunu var
    Genel

    Ödevimizi yapmadık, sorumluluk bizde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Kayyım uygulamaları ciddî zarar verir
    Ahmet BATTAL

    Pembe incisiz kaftancılar
    M. Latif SALİHOĞLU

    İbretlik EYLÜL tabloları...
    Cevher İLHAN

    Zamlarla bütçe açığı kapatılıyor!
    Genel

    AYM meslekten ihraç edilen savcılar hakkında hak ihlali kararı verdi
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır
    Süleyman KÖSMENE

    Rahman’ın yaratışında hiçbir kusur görmezsin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.