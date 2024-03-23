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23 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Dışişleri Bakanlığı: Rusya'da masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz

23 Mart 2024, Cumartesi 06:45
Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Moskova'da 40 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili Rusya'dan ve dünya genelinden son açıklamalar

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

 

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

Söz konusu terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı. 

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Rusya hükümetine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyorum 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya hükümetine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Moskova'daki terör saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, kim yaparsa yapsın, masum insanları hedef alan terör bir insanlık suçudur. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'a Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

Fidan, Lavrov'a Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, Rus halkı ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, terör saldırısı ile ilgili X sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Moskova'da masum sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya halkına ve Rus hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

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