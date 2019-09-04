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4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Diyarbakır'da 6 milyon Hint keneviri ele geçirildi

04 Eylül 2019, Çarşamba 10:27
Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında yürütülen operasyonda, 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarının bulunması, etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek, içerisindeki silah ve mühimmatların muhafaza altına alınması, diğer malzemeler ile sığınakların imha edilmesi, terör örgütü mensupları ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu maddeler ve bunları gizleyenlerin bulunarak, adalete teslim edilmesi amacıyla Lice ve Hazro ilçelerinde dağlık ve kırsal alanda operasyon yapıldığı bildirildi.

2 Eylül'de saat 21.00'den itibaren jandarma komando timleri, jandarma iç güvenlik timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan, "Bayrak-133 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kadir Genç-02 Operasyonu"nun 3 Eylül günü saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı ifade edilen açıklamada, operasyonda arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü bidonlar içerisinde 530 kilogram esrar, 41 ayrı noktada toplam 6 milyon 56 bin 586 kök Hint keneviri, kenevir bitkilerini sulamak için tarlaların içerisinde kurulu şekilde 4 bin 750 metre uzunluğunda su hortumu, su motoru ve regülatör bulunduğu belirtildi.

"Tek operasyonda yakalanan en büyük miktar"

Açıklamada, ele geçirilen esrarın muhafaza altına alındığı, kenevir bitkilerinin de numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Ele geçirilen kenevir bitkisi, son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu madde kaynağında yok edilerek, milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Operasyon bölgesinde ayrıca yetkili makamlardan alınan karar uyarınca, 24 şahıs kontrol edilmiş, hakkında arama kaydı bulunan bir kişi gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Etiketler: Diyarbakır, Hazro, Lice, Hint keneviri
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