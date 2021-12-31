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31 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

'Dövizi halkın satmadığı ortaya çıktı'

31 Aralık 2021, Cuma 20:07
Ekonomistler, “Veriler, kur korumalı TL mevduatı hesabına söylenildiği gibi katılımın olmadığını, devlet eliyle soygun düzeni kurulduğunu gösteriyor” diyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervlerinin geçen haftaya göre 5 milyar 812 milyon dolar, net rezervlerin ise 3 milyar 535 milyon dolar düşmesi üzerine ekonomistlerden, “Veriler, kur korumalı TL mevduatı hesabına söylenildiği gibi katılımın olmadığını, devlet eliyle soygun düzeni kurulduğunu gösteriyor” yorumu geldi.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut ve iktisatçı Prof. Dr. Tahsin Bakırtaş, Merkez Bankası’nın açıkladığı bürüt ve net döviz rezervlerindeki düşmeyi ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Bakırtaş şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok açık o gece halk döviz satmamış. Merkez Bankası rezervleri kullanılarak kur düşürülmüştür. Bu devlet eliyle soygun düzeni kurulduğunu gösteriyor. Şimdi de altın havuzu kullanılarak aynısı yapılmaya çalışılıyor. Bunlar palyatif çözümlerdir ve uzun vadeli değildir. Ocakta gelecek enflasyon verisinin ardından yeniden bir kur fırtınasıyla karşılaşılabilir.”

Çok da destek verilmedi

Zelyut de şunları söyledi: “24 aralık haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,2 milyar dolar artmıştır. Arındırılmış rakamlara baktığımızda tüzel kişilerde 1,6 milyar dolarlık artış, gerçek kişilerde 136 milyar dolarlık düşüş görülüyor. Bu rakamlar bizlere 2 şey söylüyor; 1’incisi hane halkının açıklanan lansmanı yapılan ürüne, kur korumalı mevduat hesabına çok da destek vermediğini görüyoruz. İkincisi, ürünün dışındaki tüzel kişilerin kur düştükçe durumu bir alım fırsatı olarak gördüklerini değerlendiriyorum. Zaten 170 milyar dolarlık kısa vadede borcu olan tüzel kişiler düşük kuru bir alım fırsatı olarak görmüş ve döviz biriktirmektedirler.”

İstanbul - Anka

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SEBEP VATANDAŞ DEĞİL

Dünya Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, önceki gün Merkez Bankası tarafından açıklanan yurtiçi yerleşik döviz mevduat hesaplarında düşüşü değerlendirerek “17-24 Aralık haftasında gerçek kişilerin döviz hesabı yalnızca 136 milyon dolar geriledi. Her halde kimse bu kadarcık satışla kurların üçte bir düşmesinin sağlandığını söyleyemez. Aynı hafta tüzel kişiler ise 1,6 milyar dolarlık alım yaptı” dedi. Aktaş, konuya ilişkin olarak yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: “BDDK’nın verileri de, Merkez Bankası’nın verileri de öyle piyasayı adeta alt üst edecek, dövizin üçte bir oranında gerilemesi sonucunu doğuracak boyutta bir satış olmadığını gösteriyor. Hatta net olarak satış değil alım yapılmış. Peki şu durumda o günkü dövizi kim sattı? ‘Arkadaşlara’ bir daha mı sorsak ki ‘Biz bir şey yaptık mı’ diye!”

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    31.12.2021 20:34:33

    Çevremde dövizi olan AKP li dostlar dahi satmamışlar.Neden dediğimde aynen şu,yahu daha evvel bir defa hata ettik ve zarar gördük.Bir defa daha zarar görmeeye gücümüz yook.

Risale-i Nur Külliyatı

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