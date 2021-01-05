"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 OCAK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

DP Genel Başkanı Uysal: Diyarbakır annelerine sahip çıkmak hepimizin meselesidir

05 Ocak 2021, Salı 17:00
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 491'inci gününde devam etti.

Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve beraberindeki partililer, anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Ziyarette, anneler Uysal'a evlatlarının nasıl dağa kaçırıldığını ve oturma eyleminde kararlı olduklarını aktardı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Uysal, büyük bir cesaret örneği göstererek terör örgütü PKK'ya karşı irade ortaya koyan anneleri ziyaret etmeye geldiklerini söyledi.

Annelerin acılarını paylaşmak için bulunduklarını kaydeden Uysal, "Bu insanlarımız, bir kişi on kişiyi, on kişi yüz kişiyi cesaretlendirdiği gibi bugün koydukları iradeyle terör örgütüne ve onun destekçilerine karşı tüm Türkiye önünde bir büyük mücadeleyi başlattılar." dedi.

Annelerin eyleminin her geçen gün büyüyerek bu noktaya geldiğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Diyarbakır annelerine destek olmak, duacıları olmak, hissiyatlarını TBMM başta olmak üzere her yerde seslendirmek, insanımızın arasına örülmüş duvarları yıkmak için buradayız. Diyarbakır annelerine sahip çıkmak herhangi bir siyasi partinin değil tüm siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin meselesidir."

Ülkede nimet ve külfetleri paylaşacak huzur ve güven içinde yaşayacak bir demokrat nizamın hayat bulması için mücadele ettiklerini kaydeden Uysal, "İnsanımızın demokratik hukuk düzeni içinde nefes alabilmesi, evlatlarının fotoğraflarına değil evlatlarına sarılabildiği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim istiyoruz." ifadesini kullandı.

Enginyurt ise Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirterek, "Herkesi buraya davet ediyoruz. İnşallah 2021 yılında bütün annelerin evlatları yuvalarına döner, PKK terörü biter. Devletimiz onurlu, şerefli bir mücadele veriyor. Devletimizin güvenlik kuvvetlerinin ayağına taş değmesin inşallah." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu atama da yanlış, şiddet de

    Yeni yılımız şifaya vesile olsun

    'AKP, tek parti CHP’sini taklit ediyor'

    Tek umutları insanî yardımlar

    'Maske parasına yetmez'

    Macaristan'dan AB'ye aşı tepkisi

    Yoksulluk sınırı 11 bin 186 liraya çıktı

    Pompeo'dan Çin'e 'nükleer şeffaflık' çağırısı

    'Emeklinin durumu vahim'

    Ankara'nın 110 günlük suyu kaldı

    Geçmeyen araç için 391 milyon TL daha

    Kılıçdaroğlu: 12 Eylül ile 20 Temmuz arasında fark yok

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 194 kişi daha vefat etti

    Benzinde 11 kuruş indirim kararı

    TDV, 1 Milyona yakın Kur'an hediye etti

    İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinlide daha koronavirüs tespit edildi

    Tekrar hastalanmak mümkün

    Kovid-19 aşısının analizleri devam ediyor

    Kovid-19 nedeniyle 600'den fazla gazeteci öldü

    DP Genel Başkanı Uysal: Diyarbakır annelerine sahip çıkmak hepimizin meselesidir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bahtiyar doktor: Mehmet Akay
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Gerçekler gizlenebilir mi?
    Genel

    Bu atama da yanlış, şiddet de
    Cevher İLHAN

    Dini istismar eden “vitrin siyaseti”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hakkı Ağabeyden hatıralar
    Ahmet BATTAL

    Fikrinin fakrinin hürriyeti
    Süleyman KÖSMENE

    Suçlu din midir?
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân güneşinden ilham edilen kandiller
    Genel

    Laiklik için en kapsayıcı ve uygun tarifi Said Nursi yaptı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.