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DP Genel Başkanı Uysal, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: 'Demokrasimizin oksijeni tükenmek üzeredir'

24 Nisan 2019, Çarşamba 14:51
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesindeki saldırı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Uysal ve Kılıçdaroğlu ziyaret sonunda basın mensuplarına açıklama yaptı. 

"Demokrasimizin oksijeni tükenmek üzeredir"

Gültekin Uysal hem "geçmiş olsun" dileklerinde bulunduklarını hem de siyasi atmosferi değerlendirdiklerini aktardı.

Uysal, "Bugün, Türkiye'de üzülerek ifade ediyorum; demokrasimizin oksijeni tükenmek üzeredir. Siyasi rekabetin, partilerin, aktörlerin arasındaki meşru çizgilerin bilerek ve isteyerek silinmeye çalışıldığı bir dönemin içerisindeyiz. Bütün bunlara rağmen bir yerel seçimi geride bıraktık. Acılarda bile bir araya gelemez hale getirilmek istenen, ortak paydayı, müşterek değerleri, siyasi alanda bir rekabet unsuru haline getirilmek istenildiğini görüyoruz. Hepimizin ortak çabası, Türkiye'nin meselelerini demokratik kanallara aktarabilmesidir." ifadesini kullandı.

Bu tür hadiseler karşısında dayanışmanın önemine vurgu yapan Uysal, Kılıçdaroğlu'nun şahsında tüm CHP camiasına "geçmiş olsun" dileklerini tekrarladı.

Kılıçdaroğlu'ndan sağduyu vurgusu

Kılıçdaroğlu, Uysal'ı uğurlarken basın mensuplarına açıklama yaptı.

Uysal ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de toplum olarak fazla gerildik. Tasada ve kıvançta beraber olan toplumlar, milletler huzur içinde yaşarlar. Dolayısıyla biz farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, tasada ve kıvançta beraber olmalıyız. Beraber şarkılar söylemeliyiz. Beraber türküler söylemeliyiz. Beraber sevinmeliyiz, beraber üzülmeliyiz. Sevinçlerimizi çoğaltmalıyız. Bana yapılan saldırı, daha doğrusu linç girişimi, affedilecek bir olay değildir ama her şeye karşın sağduyumuzu korumak zorundayız. Toplumu fazla germemek zorundayız. Ben, her konuşmamda bir şekliyle ifade ediyorum. Ben, bu milletin ferasetine, sağduyusuna güveniyorum. Bütün bunları aşacağız. Bütün bu gerginlikleri aşacağız ve yeniden Türkiye'ye huzurun gelmesi ki bizim siyasi söylemimizdir. Yeniden Türkiye'ye baharın gelmesi için çaba harcayacağız. Bahar geldi, o baharı bütün Türkiye coğrafyasına yayacağız. Bizim temel hedeflerimizden birisi budur." diye konuştu.

Kendisine yumrukla saldıran Osman Sarıgün'ün adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmasının hatırlatılması ve "Bir de fotoğraflar var. Saldırganı ziyaret edenler, elini öpenler var. İki olayı da değerlendirebilir misiniz?" şeklindeki soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir siyasal baskı olmasa böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Bunun ötesinde farklı bir şey söylemek istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

AA

Etiketler: uysal, kılıçdaroğlu
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