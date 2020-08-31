Dr. Ayşe Hümeyra Ökten vefat etti

Türkiye’nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten’in kızı Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, Medine’de vefat etti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, “Dr. Ayşe Hümeyra Ökten, hem öncü hem adanmış bir isimdir. Ömrünü hak yolunda, hakka ve halka hizmet etmek için geçirdi. Öncüydü, çünkü hiç kız çocuklarının yüksek tahsil görmediği bir dönemde, tabiî ki ailesinin de etkisiyle tıp fakültesinde okudu. İkinci önemli yanı, başörtülü olarak mesleğini yapan ilk kadın doktordu” dedi. Cumhuriyet’in ilk döneminde tıp eğitimi alıp doktor olan Ökten, henüz asistanken Kızılay’ın ilk kadın doktor görevlisi olarak hacca gitti ve Medine’ye gerçekleştirdiği bu yolculuktan sonra Suudi Arabistan’da oturma izni alarak, hayatını orada yaşamaya karar verdi. Daha sonra babası da Medine’de oturma arzusu duyunca işinden istifa ederek, ailecek Medine’ye yerleşti. Ökten, 85 yaşında Medine’de hayata veda etti.