Dr. Tahsin Tola’yı rahmetle anıyoruz

Hasan Tahsin Tola, Isparta’nın Senirkent ilçesinde 1911 yılında dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan olan Tahsin Tola, Hükümet Tabiplikleri, Senirkent Belediye Tabipliği ve serbest doktorluk yaptı. 1950’de Demokrat Parti’den iki dönem seçilerek TBMM 9’uncu ve 10’uncu Dönem Isparta Milletvekilliği görevi yaptı. Bediüzzaman’ın “Nurlar’ın intişarı ve maslahatı namına siyasete giren bazı kardeşler” ifadesinde kastettiği şahıslardan biri olan Dr. Tahsin Tola, 23 Mayıs 1983 tarihinde vefat etti. Dr. Tola, Demokrat Parti’den milletvekili olduğu sıralarda Bediüzzaman’ı Isparta’daki evinde ziyaret etmişti. Said Nursî, Afyon Mahkemesi’nin beraatle sonuçlanması sonrasında, Tahsin Tola’yı Başbakan Adnan Menderes’e gönderdi. Selâmlarını iletmesini ve Risâle-i Nur’un neşrine destek vermesini istedi. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin talebelerinden biri olan Dr. Tahsin Tola’yı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Dr. Tahsin Tola’nın mezarı, Senirkent Kabristanı’ndadır. İstanbul – Yeni Asya

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