Dualar dünya barışı için

BUGÜN ARAFAT’TA VAKFEYE DURACAK 2 MİLYONA YAKIN MÜSLÜMAN, DÜNYA BARIŞI VE HUZURU İÇİN DUÂ EDECEK.

İSLÂM ÂLEMİNDE SIKINTILAR VAR

Hac için mukaddes topraklara giden 2 milyona yakın Müslüman, İslâm âlemi başta olmak üzere bütün dünyaya barış ve huzurun hükmetmesi için Arafat vakfesinde duâ edecek. İslâm dünyası; Filistin, Suriye, Irak gibi meselelere ilâveten, son günlerde patlak veren Keşmir meselesine de çare arıyor.

BM KARARLARI UYGULANMIYOR

İslâm dünyasında yaşanan problemleri çözmek için yapılan diplomatik çalışmalar haklı bulunup destek görse de Birleşmiş Milletler’in aldığı kararlar uygulanmıyor. İsrail, Hindistan ve Çin başta olmak üzere bazı devletler BM kararlarını görmezden gelip Müslümanlara zulmetmeye devam ediyor.