Dursun Kutlu’yu rahmetle anıyoruz

Dursun Kutlu, 1928 yılında Adıyaman’da doğdu. 1942 yılından 1960 yılına kadar ayakkabı imalatçılığı ile meşgul olan Kutlu, 1952’de Risale-i Nurlar’ı tanımış.

Emekliye ayrıldıktan sonra ömrünü tamamen Risale-i Nur hizmetine adamış. 1952 yılında ilk defa Bediüzzaman Hazretleri’ni Sebil’ürreşad’ta çıkan Gençlik Rehberi Mahkemesi haberiyle tanıyan Kutlu Ağabey, Emirdağı’nda Üstad’ı ziyarete gitmiş. Biraz da maceralı ve meşakkatli geçen ziyaret sonrası Üstadın izinden ve Risale-i Nur hizmetinden hayatının sonuna kadar ayrılmayan Dursun Kutlu, bir röportajında, “Bediüzzaman’ın iman ve Kur’ân’dan başka bir düşüncesi yoktu. Bütün insanlığa yetecek Nur var. Elhamdülillah Üstadın hizmeti devam ediyor, vefatından sonra da nur-u Kur’ân’dan istifade ediyoruz, bu büyük bir nimet” demişti. 20 Temmuz 2018 yılında vefat eden Dursun Kutlu Ağabeyi duâlarla anıyoruz. İstanbul - Yeni Asya Haber Merkezi

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