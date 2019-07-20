"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 TEMMUZ 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Dursun Kutlu’yu rahmetle anıyoruz

20 Temmuz 2019, Cumartesi
Dursun Kutlu, 1928 yılında Adıyaman’da doğdu. 1942 yılından 1960 yılına kadar ayakkabı imalatçılığı ile meşgul olan Kutlu, 1952’de Risale-i Nurlar’ı tanımış.

Emekliye ayrıldıktan sonra ömrünü tamamen Risale-i Nur hizmetine adamış. 1952 yılında ilk defa Bediüzzaman Hazretleri’ni Sebil’ürreşad’ta çıkan Gençlik Rehberi Mahkemesi haberiyle tanıyan Kutlu Ağabey, Emirdağı’nda Üstad’ı ziyarete gitmiş. Biraz da maceralı ve meşakkatli geçen ziyaret sonrası Üstadın izinden ve Risale-i Nur hizmetinden hayatının sonuna kadar ayrılmayan Dursun Kutlu, bir röportajında, “Bediüzzaman’ın iman ve Kur’ân’dan başka bir düşüncesi yoktu. Bütün insanlığa yetecek Nur var. Elhamdülillah Üstadın hizmeti devam ediyor, vefatından sonra da nur-u Kur’ân’dan istifade ediyoruz, bu büyük bir nimet” demişti. 20 Temmuz 2018 yılında vefat eden Dursun Kutlu Ağabeyi duâlarla anıyoruz. 

İstanbul - Yeni Asya

Haber Merkezi

Etiketler: Dursun Kutlu, Risale-i Nur
Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Megafon diplomasisinden vazgeçin

    Demokrasi ve hukuktan uzaklaşmak ekonomiyi bozdu

    İnsan eli dünyayı kirletti

    Şaşırtıcı S-400 yorumu

    EYT'lilerin sesini duyan var mı?

    İran bir İngiliz tankerine el koydu

    Trump: İHA'yı düşürdüğümüzden eminiz

    İran düşürüldüğü iddia edilen İHA'nın görüntüsünü yayınladı

    Bulgaristan ABD'den F-16 alıyor

    Davutoğlu ile röportaj yapan gazetecilerin programına son verildi

    Fitch, 14 Türkiye bankasının notunu düşürdü

    Benzine 20 kuruş indirim

    Bitlis'te terör saldırısı: Jandarma Komutanı Zafer Akkuş şehit oldu

    Hakan Atilla tahliye edildi

    Merkez Bankası anketine göre yıl sonunda TÜFE ve dolar düşecek

    AB Suriyeliler için taahhüt ettiği 6 milyar avronun 2.35 milyar avrosunu aktardı

    İBB'ye bağlı iştirak şirketlerinin başkanları istifa etti

    'Düzce'de Şu an için tamamen kayıplarımıza odaklanmış durumdayız'

    Erbil saldırısının failinin kardeşlerinden biri milletvekili, diğer ikisi de terörist çıktı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Megafon diplomasisinden vazgeçin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Denetimde de Meclis devredışı
    Ahmet BATTAL

    Devlet dediğin şûraya dayanır!
    Genel

    Hastalık hastası olmayın
    Ali FERŞADOĞLU

    Kemalizm, aldatarak iş görür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Yalancı Trump!
    Yasemin YAŞAR

    Olmadığın gibi görünmek
    Genel

    Dursun Kutlu’yu rahmetle anıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Dine karşı din mi dedin?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.