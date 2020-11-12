Durum ciddî, fakat tedbirler yeterli değil

Ağır hasta sayısı artıyor, yoğun bakımlar doluyor. Uzmanlar, Kovid-19 ile mücadelenin kişilerin sorumluluğuna bırakılmaması gerektiğini, alınan tedbirlerin yeterli olmadığını, en az 14 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini söylüyor.

Koronavirüsü salgını sonbaharın gelmesiyle birlikte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bütün dünyada etkisini arttırmaya başladı. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın turkuaz tabloda yaptığı değişiklikle 29 Temmuz’dan bu yana “vak’a sayısı” net olarak bilinmezken, ağır hasta sayısı ve ölüm oranlarındaki yükseliş salgındaki artışın göstergesi olarak değerlendiriliyor.

‘AĞIR HASTA VE ÖLÜM SAYISI 3 AYDA 6 KAT ARTTI’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kovid–19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sağlık Bakanlığı’nın turkuaz tabloda 29 Temmuz’da ’ağır hasta’ sayısına ilişkin yaptığı değişiklikten bugüne geçen 3 ayda ağır hasta ve ölüm sayılarında 6 kat artış gözlendiğine dikkat çekti.

‘65 YAŞ VE ÜZERİNE KISITLAMA DOĞRU BİR TUTUM DEĞİL’

Pala şöyle devam etti: “Yaşa göre standardize edilmiş ölüm hızları açısından teknik bir değerlendirme yapılmaksızın önlem olarak yalnızca risk grubunda oldukları için 65 yaş ve üzerindeki yurttaşları tekrar tecrit etmek bana göre doğru değil. Bir kere burada bir belirsizlik olduğunun altını çizelim. 65 yaş ve üzeri yurttaşları koronavirüsünden koruyalım derken onların beden ve ruh sağlıklarını tehlikeye atıyoruz. Bilimsel verilerin açıklandığı koşullarda salgının filyasyon aşamasında bu kişinin virüsü nereden aldığının da netleştiği veriler ile süreci değerlendirmek lâzım.”

‘14 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMALI’

Prof. Pala, “Çok zorunlu olan işletmeler dışında (Fırın, gıda satış merkezi) bütün kamu ve özel işlerinin tamamının bu virüsün en uzun kuluçka süresi olan 14 gün boyunca, hatta mümkünse bunun iki katı olan 28 gün boyunca herkesin eve kapanması gerekiyor. 28 gün olamıyorsa da 14 gün kesin uygulanmalı. Ancak bunu yaparken tam kapanmanın koşullarını da oluşturmak gerekir. Sosyal devlet olarak işsizler, dar gelirliler, gündelik çalışanların bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için ayrıca kaynak aktarımı yapılmalı. Yeniden açılmayı da bilimsel veriler ışığında küçük esnafın bulunduğu yerlerden başlayarak planlamak gerekir” dedi. Prof. Dr. Güner Sönmez ise, “İstanbul’da durum; kebapçıları kapatmakla, 65 yaş üstünü eve tıkmakla düzelemeyecek kadar ciddî. Ağır hasta sayısı artıyor, yoğun bakımlar doluyor. 10 gündür yazıyoruz; dişe dokunur kısıtlamalar düşünülmeli” dedi.

NİSAN AYINDA

“5-14 yaş grubunda vak’a sayısı artıyor”

Türk Toraks Derneği, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye’de yurttaşların hayatlarını ilk vak’anın açıklandığı sekiz ay öncesinden de fazla tehdit ettiğini belirtti. “Okullar açıldı, açılmayan sınıfların da açılması düşünülmektedir. Özellikle 5-14 yaş grubunda vak’a sayısı artmakta olup, bütün yaş gruplarında ağır vak’aların arttığı ve ölümlerin görüldüğü bilinmektedir. Ayrıca çocukların bulaştırıcı olduğu da unutulmamalıdır. Avrupa’da ülkeler, vak’a ve ölüm artışları nedeniyle sıkı önlemler almaktadır” diye devam eden açıklamada, alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı: “Kovid-19 ile mücadele bireylerin sorumluluğuna bırakılmamalıdır. Toplumsal hareketlilik kısıtlanmalıdır. En az iki hafta, hatta koşullar zorlanarak bir ay tam kapanma gereklidir. Okulların açılması ertelenmeli, yüz yüze sınavlar kesinlikle başlamamalıdır…”

Kovid-19 geçirenlerin psikolojileri zedeleniyor

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) geçiren kişilerde psikiyatrik bozukluk görülme riskinin arttığı bildirildi. NewsMedicalLifeSciences internet sitesinin haberine göre, konuyla ilgili araştırma, Oxford Üniversitesi tarafından yürütüldü ve ayrıntıları “The Lancet Psychiatry” dergisinde yayımlandı. Araştırma çerçevesinde ABD’de 62 bin Kovid-19 vak’ası dahil 69 milyon kişinin TriNetX elektronik sağlık kayıtları incelendi. Çalışmada Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonraki 3 ayda hastalığı atlatan her 5 kişiden 1’ine, ilk kez endişe bozukluğu, depresyon ve uykusuzluk teşhisi koyulduğu gözlendi. Bu sayının, aynı süre içinde diğer hasta gruplarında görülen psikiyatrik bozuklukların yaklaşık 2 katı olduğuna işaret edildi.

Ankara - aa

***

GÜNLÜK VAKA 20 BİNİN ÜZERİNDE

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu, ilk koronavirüs vakasının resmi olarak açıklanmasından bu yana geçen 8 aylık süreci kapsayan değerlendirme raporunu açıkladı. Prof. Dr. İbrahim Akkurt, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerinin açıklandığı ‘Turkuaz Tablo’ ile sahadaki gerçeklerin ciddi biçimde çeliştiğini söyledi. Akkurt, ortalama temas süresinin ve filyasyon oranının gerçekle bağdaşmadığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna ilişkin “Tek kuşku olmayan o günkü tarih” diyen Akkurt, “TTB Genel Yönetim Kurulu 24 Ekim’deki toplantısında 23 ilden elde edilen verilere göre günlük vakaların 20 binin üzerinde olduğunu açıkladı” dedi. Ankara - anka