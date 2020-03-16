"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Duruşmalar da Kovid-19 sebebiyle erteleniyor

16 Mart 2020, Pazartesi 13:44
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Akıncı Üssü davasına 30 Mart'a kadar ara verdi. Ankara'da diğer mahkemeler de duruşmaları ertelemeye başladı. İstanbul'da ise 14 Nisan'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davaların duruşmaları yapılacak.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasının görülmesine, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mart'a kadar ara verildi.

Mahkemece, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde hafta boyu görülmesi planlanan 475 sanıklı davanın koronavirüs nedeniyle bu ve gelecek haftaki duruşmalarına ara verilmesi, yargılamaya 30 Mart'ta devam edilmesi kararlaştırdı.

Davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yapmayı sürdürüyordu.

Diğer duruşmalar da erteleniyor

Ankara'daki diğer mahkemeler de koronavirüs nedeniyle duruşmaları ertelemeye başladı.

Bazı ağır ceza mahkemeleri, sanıkları tutuksuz olan davaların duruşmalarını çoğunlukla 2-3 hafta erteledi.

Tutuklu sanıkların bulunduğu dosyalarda sanıkların cezaevinden video-konferans sistemiyle duruşmalara katılmalarının sağlanması için cezaevi müdürlüklerine müzekkereler gönderildi.

Ankara'daki kimi mahkemeler ise bugüne duruşma günü verilmesine karşın adliyeye gelmeyen sanık, müdahil ve taraf avukatlarını mazeretli kabul ediyor.

HSK'nin tavsiye kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), koronavirüse ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine yazı göndermişti.

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerine işaret edilen yazıda, şu ifadeler yer alıyor:

"Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması hususunun mahkemelerimizce değerlendirilmesi, Kurulun önerileri doğrultusunda yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir."

İstanbul Adalet Sarayı'nda yeni tip koronavirüs önlemleri

İstanbul Adalet Sarayı'nda da yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, 14 Nisan'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davaların duruşmaları yapılacak.

Alınan karar doğrultusunda, 14 Nisan'a kadar sadece tutuklu sanıkların yargılandığı davalar görülecek ve acil duruşmalar yapılacak.

Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek.

Ayrıca, tutuklu şüpheli ve sanıkların, adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlanacağı öğrenildi.

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki bazı duruşmalar ileri tarihe alındı

Anadolu Adalet Sarayı'nda da Kovid-19 ile ilgili yeni önlemler alındı.

Bazı mahkemelerin duruşmaları ertelediği görülürken, bazı hakimlerin aldığı kararla hakim odalarına, koridorlarına, kalemlerine, arşivlerine ve mahkeme salonlarına, mahkeme personeli hariç girişlerin tedbiren durdurulduğu öğrenildi.

Adliye içerisindeki icra müdürlüklerinin kapılarının önüne avukat ve vatandaşın içeriye girmesini engellemek için masa konulduğu ve çalışan personelin maske takarak önlem aldığı da gözlemlendi. 

Şimdiye kadar alınan önlemler kapsamında cezaevi görüşleri 2 hafta süreyle ertelenmiş, bu doğrultuda vatandaşlar için cezaevi savcılarının bulunduğu koridorlara bilgilendirme notu asılmıştı. 

AA

Okunma Sayısı: 195
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Resmi olmayan bilgilere kulak tıkayın'

    Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerini açıkladı
    📷

    Kalpleri yumuşatan merhamet haberi Bingöl'den

    Çanakkale Şehitleri dualarla yad ediliyor

    'Gizli belge' paylaşımına ilişkin soruşturma başlatıldı

    Dünya geneline ilişkin son veriler

    Sınırdaki zorlu bekleyiş 18. gününde

    MSB: 2 terörist daha teslim oldu

    Sürücü kursları sınavları da ertelendi

    Bakan Koca: 'Gizli belge' adıyla yayılan görsel gerçek dışı

    Kaç çiftçi icralık?

    'Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var'

    Bitsin artık bu savaş

    Suriye'ye ilişkin ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak açıklama

    İB'den 81 ile genelge: Gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak

    Barışı, hürriyet ve adaletle tesis edelim

    Vergi ve SGK’lar ertelenmeli

    139 yeni gök cismi keşfedildi

    İtalya'da bilanço ağırlaşmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Görünen gerçekler ve Dabbetü’l -Arz
    Sebahattin YAŞAR

    Buna tesadüf denir mi?
    Risale-i Nur'dan

    Mikrobun gözünü tanzim eden, seni ihmal etmez!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüsten yaratılışın ana gayesine
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Dinî değerler zedelendi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Helâket ve felâket asrının adamı
    Şükrü BULUT

    Cemaat ile cemiyet kavşağındaki dini cemaatlerimiz
    Genel

    'Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var'
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.