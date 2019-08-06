Düşmanlığa değil, uyuma destek

İnsanÎ Gelişme Vakfı’nın Suriyeli Algı Araştırması’nda “Şehirlerimizde, mahallelerimizde, sokaklarımızda düşmanlıklar değil, uyumu desteklemeliyiz. SiyasÎ tercihler, pozisyonlar ve polemikler insanÎ gelişme ilkelerinin önüne geçmemelidir” denildi.

İnsanları ölüme gönderemeyiz

Sığınma insanlık hakkıdır

İnsanÎ Gelişme Vakfı’nın (İNGEV) Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Suriyeli Algı Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı. Araştırmaya göre, ülkeye sığınan 4 milyona yakın Suriyeli de doğrudan tarafı olmadıkları bir çatışmanın ortasında kaldı. Türkiye’ye gelenlerin yüzde 47’si 18 yaş altındaki çocuklar olurken, kadınlar ve ileri yaştakiler de büyük çoğunluğu oluşturduğu belirtildi.

İNGEV Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin Türk-Suriyeli çatışması oluşturulmasına izin verilmemesi gerektiği belirtilen araştırmasında, “Şehirlerimizde, mahallelerimizde, sokaklarımızda düşmanlıklar değil, uyumu desteklemeliyiz. Siyasî tercihler, pozisyonlar ve polemikler insanî gelişme ilkelerinin önüne geçmemelidir. Ülkemizdeki Suriyeliler meselesi siyasî pozisyonlara göre yorum yapmayı değil, öncelikle insanî ilkelere göre tutum almayı gerektirmektedir. Dinî veya etnik grupları bir bütün olarak toplu şekilde suçlayıp düşmanlaştıran tutum ve davranışlar, dünya ve ülkemiz tarihindeki birçok acı olayın yaşanmasında belirleyici olmuştur. Kamuoyunu etkileme imkânı olan kişi ve kuruluşların kullandığı dilin uyumu destekler nitelikte olması gerginlikleri engelleyecek en önemli yollardan birisidir. Bütün siyasî partileri, medya kuruluşlarını, fikir önderlerini konu ilgili görüş beyan eden herkesi gerginlikleri azaltan ve sosyal uyumu destekleyen bir dil kullanmaya dâvet ediyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu.

Yüzde 55’i çocuklarının Suriyelilerle arkadaş olmasını istemiyor

İNGEV’in Mayıs ayındaki son araştırmasında, toplumun yüzde 48’inin Türk-Suriyeli ilişkisinin en gergin sosyal ilişkiler arasında görüldüğü belirtilerek, artan gerginlik eğilimine bağlı olarak Türkiye’nin bu konuda gösterdiği insanî tutumu takdir etme oranında da azalma eğilimi bulunduğu aktarılan araştırmada, “Yüzde 40’lık bir kesim bu tutumu takdir ediyor. Buna karşılık çoğunluk, Suriyelilerin geri dönmesini destekliyor. ‘Türkiye’ye entegrasyonları için çalışmalıyız’ diyenler de yüzde 17. Toplumun yüzde 44’ü onların suça daha yatkın olduğuna inanıyor. Bir başka veri de yine ev sahibi toplulukla Suriyeliler arasındaki mesafeye işaret ediyor. Toplumun yüzde 55’i çocuklarının Suriyelilerle arkadaş olmasını istemiyor” deniliyor.

Ortalama yaş 21

Türkiye’deki Suriyelilerin ortalama yaşı 21 ve kişi başına aylık gelirleri 252 TL’de bulunuyor. Suriyeliler, Türkiye’deki en büyük memnuniyetlerini “güvenlikli (ölüm tehlikesi olmayan) bir ortamda yaşamaları (yüzde 84)”, en büyük endişelerini ise “ailenin geleceği (yüzde 71)” olarak tanımlıyor. 750 bin civarında Suriyeli kayıt dışı şartlarda çalışırken, girişimci Suriyeliler 8 binden fazla şirket kurdu. Ürünlerini çoğunlukla Suriyeli topluluğa ve ihracat olarak da Arapça konuşulan ülkelere satıyorlar.