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3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İnsanları ölüme gönderemeyiz

03 Ağustos 2019, Cumartesi
“Türkiye tabiri caizse dalganın vurduğu ilk sahildir. Kaya olmak istemedik” diyen Soylu, “İnsanları ölüme gönderemeyiz” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Medya temsilcileri Göç buluşması” kapsamında Türkiye’nin göç politikasını anlattı. Gazete ve televizyonlarının Ankara Temsilcilerinin katıldığı toplantıda, dünyadaki siyasal dengeleri etkileyen, hem de karışık bir tekniğe, terminolojiye, çok yönlü bir sosyolojik etkiye sahip bu meselenin ülke olarak tam ortasında bulunduğumuzu söyleyen Soylu, son aylarda, bu meseleyi küresel platformdan günlük siyaset alanına taşımaya dönük, istismar etmeye dönük bir anlayışın da giderek kendini daha fazla gösterdiğine dikkat çekti. Göçün kendisini yönettiklerini, ama algısını yönetirken karşılarına çok farklı bir yapı ve yaklaşım gördüklerini söyleyen Soylu, bu yaklaşımı tehlikeli bulduğunu söyledi. Soylu, “Toplumları birbirine karşı kışkırtmanın nelere mal olduğunu, Türkiye, geçmişinde çok acı olaylarla tecrübe etti. 

Dolayısıyla gerekçesi ne olursa olsun, ister siyaset hesabı olsun ister başka sebeplerle bu alanın istismar edilmesinin önüne geçebilmek adına hem iletişimi ve istişareyi arttırmak, hem de kamuoyunu, medyayı, siyaseti, bu konuya temas eden kim varsa olabildiğince doğru bilgilendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Suriyelilerle gönül, akraba ve din bağımız var

Türkiye’de bir göç krizi değil, göç politikası olduğunu, Avrupa’nın göçmenler konusunda sınıfta kaldığını ifade eden Soylu, “Türkiye tabiri caizse dalganın vurduğu ilk sahildir. Kaya olmak istemedik. Suriyelilerle gönül, akraba ve din bağımız vardır. Biz Avrupa gibi bakamayız. Gitsinler deniyor ama nereye gitsinler Bayramlarda ülkelerine gitmeleri konusunda bir politika oluşturduk. Ramazan Bayramında 85 bin kişi gitti 36 bini orada kaldı. Ülkelerini gitsinler görsünler, kalmak isteyen kalsın. Kurban bayramı öncesinde şu ana kadar da 20 bir Suriyeli ülkesine itti.  Gidişler devam ediyor. İnsanları ölüme gönderemeyiz. Vicdana ve uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul’daki yığılmanın önüne geçmek istiyoruz

İstanbul’da Suriyelilerin sınırdışı edileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığını bir karalama kampanyası olduğunu söyleyen Soylu, İstanbul’da kayıt altında olmayanların kayıtlı oldukları illere gönderildiğini, sınır dışı edilmesinin kesinlikle doğru olmadığını dile getirdi. Soylu, İstanbul özelinde de yaptığımız, kimseyi geldiği ülkeye göndermek değildir. Sadece İstanbul’da bir yığılmanın önüne geçebilmek için, göçmenlerin, kayıt oldukları şehirlerde ikametini temin etmeye çalışmaktır ki bu da zaten olması gereken bir şeydir” dedi.

HABER: MEHMET KARA-ANKARA

mkara@yeniasya.com.tr

Haber Merkezi

Etiketler: Türkiye, Suriye, Süleyman Soylu, İstanbul, göçmen
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