Düşünce krizi yaşanıyor

İlahiyatçı, Sosyolog, Yazar Ali Bulaç, TV5’de yöneticiliğini üstlendiği “Düşünce Atlası” programının ilk bölümünde, Prof. Dr. Kadir Canatan ve Gazeteci Ümit Aktaş’la birlikte, Dünya genelinde yaşanan “düşünce krizi”ni değerlendirdi.

Bulaç, doğuda ve batıda şimdiki zamanın en büyük krizinin düşünce krizi olduğunu, buna bağlı olarak da bir ahlâkî kriz yaşandığını söyledi. İslâm dünyasının içinde bulunduğu durumun bir fetret dönemi olduğunu belirten Bulaç, yeni bir doğuşun İslâm dünyasında gelişip büyüyeceğini söyledi. Bulaç, “Bu fetret döneminde yaşadığımız kriz, bu doğum sancılarıdır ve bu çok zor bir doğum olacaktır” dedi.

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