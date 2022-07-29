EKONOMİ EHİL OLMAYAN VE BİLMEYEN ELLERE TESLİM EDİLDİ. UZMANLAR UYARIYOR: BU GİDİŞİN SONU İFLAS.

Ekonomi, bilmeyenlerin elinde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Dolar kuru artınca bütün hesabı, kitabı dağıttı. Biçerdöver, traktör euroyla; benzin, mazot dolarla. Gübre dolarla. Ne oluyor sonra? Ekmek yiyen vatandaşın maaşı dolarla artmadığı için bu sefer oradan tıkanıyor sistem. Şu anda koskoca ekonomi tamamen bilmeyenlerin elinde.”

Gelirler artıp harcamalar kısılmazsa

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu: “Döviz gelirleri artırılıp harcamalar kısılmazsa birkaç ayda iflas ederiz. Gelirimiz giderimize yetmiyorsa bunu borçlanarak karşılıyoruz. Üstelik bu borçlarımıza faiz de ödüyoruz. Uzun vadeli borçların 12.4 milyar doları kamuya ait olmak üzere 41.7 milyar dolarlık anapara ve faiz ödemesi bulunuyor.”

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Ekonomiyi iflasa götürüyorlar

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Şu anda koskoca ekonomi tamamen bilmeyenlerin elinde” derken, Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ise “Döviz gelirleri arttırılıp harcamalar kısılmazsa birkaç ayda iflas ederiz” yorumunda bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara’nın Evren ilçesini ziyaret etti. Babacan, “Dolar kuru artınca bütün hesabı, kitabı dağıttı. Biçerdöver, traktör avroyla; benzin, mazot dolarla. Gübre dolarla. Ne oluyor sonra ekmek yiyen vatandaşın maaşı dolarla artmadığı için bu sefer oradan tıkanıyor sistem. Şu anda koskoca ekonomi tamamen bilmeyenlerin elinde” dedi. Babacan ile eşi Zeynep Babacan, Ankara’nın Evren ilçesinde 25 Temmuz’da esnaf, çiftçi ve vatandaşlarla buluştu. Bir tarlayı gezdikten sonra vatandaşlarla buluşan Babacan çifti esnafla da sohbet etti. Ali Babacan, Evren’de gezdiği tarlada eşi Zeynep Babacan ile traktör kullandı. Babacan, “Koskoca topraklarda üretemiyoruz, dışarıdan ithal ediyoruz” dedi. Bir çiftçi, “6 lira 80 kuruşa mazot, 2 liraya gübre alıyorduk. Bu sene mazot ortalama 30 lira, gübremiz 17 lira. 110 liraya yem alıyorduk biz geçen sene. 48 liraya karkas kesim yaptırıyorduk. 320 liraya yem alıyoruz, 85 liraya karkas kesim yaptırıyoruz. Nasıl çıkabileceğiz, nasıl yapacağız bilmiyoruz” diyerek Babacan’a dert yandı.

KORKU İMPARATORLUĞU KURDULAR

Babacan vatandaşlarla bir araya geldikten sonra esnafı dinledi. Babacan’ın ziyaret ettiği bir bakkal ile aralarında şu diyalog geçti: Bakkal: “Pankart asacağım buraya. Hiçbir AKP’li vekil buraya giremez, diyeceğim. Samimi söylüyorum. Çünkü gerçekten bunalımdayım. Niye bunalımdayım? Bunların söyledikleri ile icraatları tamamen yalan. Yani inan, ‘Yoğurt beyazdır’ diyorsa, kesinlikle o yoğurt siyahtır. Korku imparatorluğu kurdular. Bir şey dediğin zaman polis geliyor, bitti. Ondan sonra siz korkuyorsunuz, eleştiremiyorsunuz.”

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Birkaç ayda iflas ederiz

Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin iyice azaldığı, bir döviz krizinin kapıda olduğu çokça konuşuluyor.

Günbegün döviz kurları artsa da, şimdilik hem bireyler piyasadan döviz alımı yapabiliyor hem de şu ana kadar dış borç ödemelerinde bir aksama yaşanmadı. Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu da temel kavramlar üzerinden bu sistemin nasıl işlediğini, önümüzdeki günlerde bizleri ne tür tehlikeler beklediğini örneklerle irdeledi.

halktv.com.tr’deki habere göre, Türkiye ekonomisinin durumunu vatandaş Mehmet’in yaşayabileceği olaylarla aktaran Kozanoğlu, “Mehmet bu durumda belki birkaç ay daha idare edebilir. Ancak gelirlerini artıracak veya harcamalarını kısacak bir çözüm bulmadıkça sonunda iflas etmesi kaçınılmaz görünüyor. TCMB rezervleri üzerinden Türkiye ekonomisinin durumu aynı buna benziyor” dedi. Kozanoğlu, dış borçların yeniden takvimlendirilmesini içeren kamucu, halkçı bir programın uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Ankara - Anka / Haber Merkezi