Ekrem İmamoğlu suç duyurusunda bulundu

Ekrem İmamoğlu, Aydın'daki dava kapsamında yargılanan bir sanığın, "İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, FETÖ davası kapsamında yargılanan bir sanığın, "İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermek için baskı gördüğüne" yönelik beyanlarıyla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hazırladığı 3 sayfalık suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.

Dilekçede, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Erkan Karaarslan'ın duruşmada, kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı göstermesi için baskı yapıldığı iddiasında bulunduğu hatırlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, FETÖ üyeliği suçundan tutuklanan Erkan Karaarslan'ın sözleşmesini hemen feshettiği ve teminat mektubunu nakde çevirerek belediyeye gelir olarak kaydettiği bilgisi verilen dilekçede, "Erkan Karaarslan 2017 yılında müvekkile cezaevinden gönderdiği mektupta, kendisine haksızlık yapıldığından şikayet ederek sözleşme bedelinin ödenmesini talep etmiş, bu talebini dile getirirken 'Kendisine İmamoğlu'nu FETÖ ile bağlantılı gösteren ifade karşılığında serbest bırakacağı taahhüdünde bulunulduğunu, İmamoğlu'na yönelik bir kumpas girişiminin söz konusu olduğunu ve eşinde bununla ilgili belgeler bulunduğunu' ifade etmiştir." denildi.

Dilekçede, bu mektuba cevap yazıldığı ve Karaarslan'a, bildiklerini cumhuriyet başsavcılığına bildirmesi gerektiğine yönelik telkinde bulunulduğu aktarılarak, "16 Aralık 2017'de İstanbul'da CHP'li bazı belediye başkanları görevden alınmıştır. Bu durum, o dönemde bir grubun CHP'li belediye başkanlarının görevden alınabilmesi için organize olarak girişimde bulunmuş olabileceğine dair şüpheleri kuvvetlendirmiştir." ifadesine yer verildi.

Dilekçede, baskı gördüğüne yönelik iddiaları dile getiren Erkan Karaarslan'ın ifadesinin alınması, kendisiyle iletişime geçtiğini belirttiği bakanların ve diğer kişilerin kim olduklarının, hangi konuşmaların geçtiği konusunun sorulması, tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazılarak 27 Mart 2019'da ziyarete gidenlerin kim olduklarının tespit edilmesi, Karaarslan'ın ifadesinde geçen gazeteci Serkan Seyhan'ın ifadesine başvurulması, bu kişiye söz konusu konuşmanın, içeriğinin ve cezaevine hangi gerekçe, hangi makamın izniyle girdiğinin sorulması talep edildi.