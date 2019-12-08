Emek güçlerinden 7 talepli miting

Emek ve demokrasi güçleri, hayat pahalılığı ve antidemokratik uygulamaları protesto amacıyla miting düzenledi. Bakırköy Halk Pazarı’nda İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri tarafından gerçekleştirilen mitingde, 7 ana talep sıralandı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, mitingin yürüyüş kortejine katılan binlerce kişi sık sık, “İş, ekmek, özgürlük”, “Ekmek, adalet, özgürlük”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “AKP’nin memuru olmayacağız”, “Zamlara karşı omuz omuza”, “Sermayeye değil emekçiye bütçe, yaşasın sınıf dayanışması” sloganlarını haykırarak, yürüyüşe geçti. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin öncelikli talepleri şöyle: “Vergi adaletsizliğine son verilsin. Elektrik, su ve doğalgazdan alınan vergi kaldırılsın. Emekçiden alınan gelir vergisi yüzde 15 ile sınırlandırılsın. Temel tüketim mallarına yapılan zamlar geri alınsın. İşsizlik Fonu işçilere verilsin. KHK ve OHAL uygulamaları kaldırılsın. Kayyımlar çekilsin.”

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