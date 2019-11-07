Emekliye yine red

Aynı şartlarda emekli olanlar arasındaki maaş farklarının eşitlenmesi için CHP’li Gürer’in yaptığı Teklif, AKP oylarıyla reddedildi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 2000 yılı öncesinde ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşlarındaki ayrımın meydana getirdiği mağduriyete çözüm getirilmesi için hazırlamış olduğu “intibak” Kanun Teklifi Meclis gündeminde görüşüldü. Oylanan Kanun Teklifi AKP’nin vermiş olduğu olumsuz oylarla reddedildi.

Emekliler büyük sıkıntı içerisinde

Ülkemizde emeklilerin büyük sıkıntı içinde olduğunu ve yaşamış oldukları geçim sıkıntısının yanında emeklilere ödenen 3 ayrı ücret bulunduğunu ifade eden Gürer, “2000 yılından öncekiler, 2000-2008 arası, 2008’den sonraki emekli ücretleri. 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenlemeyle emekli maaşları da aşağı doğru gitti. Emekliler tarafından intibak düzenlemesi olarak bilinen ve bu yönde de talepleri olan kanun teklifinin komisyonlarda görüşülüp Meclise gelmesi ve kanunlaşmasının büyük arzusu içindeydim, bu gerçekleşmedi, 37. maddenin dayanağıyla bugün buraya huzurunuza getirdim. Ülkemizde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını ortadan kaldırmadan öte emekliler arasındaki maaş farklılığını da sonlandıracak bu kanun teklifimi desteklemenizi talep ediyorum” dedi.

***

EYT’LİLER 2020 PLANINDA DA YOK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin olarak 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda herhangi bir detay yer almadı. Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, kısa adı EYT olan emeklilikte yaşı takılanlara pek de müjdeli haber gözükmüyor. Eylül ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT mağdurları ile görüşülmesi için Sosyal Politikalar Kurulu’nu görevlendirmişti. Bu da emeklilikte yaşa takılanlar için bir umut ışığı ol-

muştu. Hatta bu konuda 2020 yılında yeni gelişme yaşanacağı bile söyleniyordu. Ancak 2020 Yılı Programı’nda, bu konuda bir aksiyon alınacak gibi gözükmüyor. Aksine programda, sosyal güvenlikte mevcut durum özetlenirken; geçmişte uygulanan erken emeklilik ve yüksek aylık bağlama oranlarının aktüeryal dengeyi bozması nedeniyle sosyal sigorta sisteminin gelirlerinin giderlerini karşılayamadığına ve yapılan reformlara rağmen sistemin açık vermeye devam ettiğine değiniliyor.



Ekonominin büyüklüğü emekliye ödenen maaşla ölçülür

37 ülkede yapılan araştırmada, ülkemizin ne yazık ki emeklilere ödedikleri maaşla 35’inci sırada yer aldığını hatırlatan Gürer, “Bir ülkenin büyüklüğü, güçlülüğü, ekonomisinin büyüklüğü emeklisine ödediği maaşla ölçülür. Eğer emekliniz mutlu değilse, sosyal yaşamın içinde değilse… Hepiniz bir gün emekli olacağınızı düşündüğünüzde onların yaşadığı dramı hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü emekli olanların torunlarına karşı, çocuklarına karşı, aile sorumluluğu içinde mağduriyetlerinin varlığı hepimizi yaralamalı ve üzmelidir” dedi.

Asgarî ücretin altında maaş alan emekli var

İntibak düzenlemesiyle ilgili getirdiği kanun teklifiyle düşük emekli maaşlarının yükseltilmesini de Meclis’e getirdiğini bildiren Gürer, “Bildiğiniz gibi, aylık bağlama oranlarının dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta ve hatta asgarî ücretin de altında maaş alan çok sayıda emekli vardır. 1.000 lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda, emekliler en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır. Bunun için de yapılacak düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.