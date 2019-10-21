Emine Bulut cinayeti davasında karar açıklandı

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle karara itiraz edecek.

Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan olayın faili tutuklu sanık Fedai Varan (43) ile çok sayıda avukat katıldı.

Emine Bulut'un başka suçlardan cezaevinde bulunan kardeşleri Bekir ve Mikail Bulut, Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, diğer kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut ile annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesini, dosyadaki görüntülerin verilmesini talep etti.

Kendisinin katili değil, hukuktan doğan haklarını savunduğunu dile getiren Aytaç, "Tanıkların usulüne uygun olarak yeniden dinlenmesini istiyoruz. Tüm dijital verilerin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Emniyette tutanak tutan 4 polisin dinlenmesini talep ediyorum, bu tutanak olaydan sonra da tutulmuş olabilir. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bir diğer talebimiz de çocuk F.B.V'ye uzman eşliğinde sorularımızı yöneltmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ile Emine Bulut'un yakınları ve avukatlarının da görüşlerini alan mahkeme heyeti, sanık avukatının taleplerinin reddine karar verdi.

Cumhuriyet savcısı da esasa ilişkin mütalaasında sanık Fedai Varan'ın hiçbir indirim uygulanmadan "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Fedai Varan ise savunmasında, adil yargılanmadığını iddia ederek susma hakkını kullandı.

Sanık avukatı Aytaç da cinayetin tasarlama ve soğukkanlı bir şekilde işlenmediğini düşündüklerini belirterek, "Canavarca hisle öldürüldüğünü kabul edemeyiz. Canavarca hisle öldürmek, keyfi ve sırf öldürmek için yapılır. Biz katil ya da eylemi savunmuyoruz. Hükmün TCK 81'den verilmesini ve iyi hal indirimlerinin uygulanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bir süre duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, daha sonra kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Fedai Varan'ı hiçbir indirim uygulamadan "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Öte yandan, duruşmanın ardından Emine Bulut'un kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut, sanığa tepki gösterince polisler araya girdi. Bulut'un kardeşleriyle polis ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Savcılık karara itiraz edecek

Öte yandan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Emine Bulut'un (38) 18 Ağustos'ta, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) tarafından bıçakla yaralandığı ve daha sonra kaldırıldığı hastanede öldüğü anımsatıldı.

Emine Bulut'un öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 23 Eylül 2019 tarih ve 2019/7602 sayılı iddianamesi ile Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesine, TCK'nin 82/1 (a) ve (b) maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçundan yapılan yargılaması sonucunda, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.10.2019 tarih ve 2 sayılı celsesinde, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasına kısmen aykırı olarak, sanığın TCK'nin 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında haksız tahrik ve diğer takdiri indirim sebeplerinin uygulanmadığı görülmüştür."

Sanığın, iddianamede geçtiği üzere TCK'nin 82/1 (a) ve (b) maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbet cezası alması gerektiği belirtilen açıklamada, anılan kararın, resen istinafa tabii olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığınca da istinaf edileceği hususunun kamuoyunun bilgisine duyurulduğu kaydedildi.

Olay

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

Emine Bulut'un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Fedai Varan hakkında "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve 9 Ekim'de ilk duruşması görülmüştü.