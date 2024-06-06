En fazla mahpus bizde

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06 Haziran 2024, Perşembe 17:37
Avrupa Konseyi’nin 2023 yılı cezaevi raporuna göre, Avrupa’da 2023’te nüfusa göre en fazla mahkum ve tutuklu bulunan ülke Türkiye oldu.

Avrupa Konseyi’nin 2023 yılı cezaevi raporuna göre, nüfusa göre en fazla mahkum ve tutuklu bulunan ülke sıralamasında Türkiye yine ilk sırada yer aldı. Lozan Üniversitesi’nin desteğiyle hazırlanan rapora göre, 100 bin kişi içinde 408 mahkum ile Türkiye Avrupa Konseyi ülkeleri içinde ilk sırada. Türkiye’yi sırasıyla Gürcistan (256), Azerbaycan (244), Moldova (242), Macaristan (211), Polonya (194), Slovakya (183) ve Arnavutluk (179) izliyor. 31 Ocak 2023 itibarıyla toplam mahkum ve tutuklu sayısının en yüksek olduğu ülkeler içinde Türkiye (348.265) yine ilk sırayı aldı.  Türkiye’yi bu sıralamada, İngiltere (3 cezaevi idaresinde toplam 90.964), Fransa (72.294), Polonya (71.228), Almanya (56.294) ve İtalya (56.127) izledi. 

Türkiye yine ilk sırada

Euronews Türkçe’nin haberine göre, 31 Ocak 2023 itibarıyla personel başına mahkum oranının en yüksek olduğu cezaevi idareleri sıralamasında ise Türkiye (4,5) yine ilk sırada. Bu klasmanda Türkiye’yi Kuzey Makedonya (2,7), Gürcistan (2,7), Sırbistan (2,6), Kıbrıs (2,6), Polonya (2,5), Moldova (2,5) oldu. 2,4), Yunanistan (2,4), İspanya (2,2) ve Macaristan (2,2) izledi. Nüfusu 500 binin üzerinde olan ülkelerde 2005’ten 2023’e cezaevlerindeki tutuklu ve mahkum sayısında en yüksek yüzde değişimi gösteren ülke yine Türkiye.  Bu süre içinde Türkiye’de mahkum ve tutuklu sayısı yüzde 439 artış gösterdi. Türkiye’yi Kıbrıs Rum Kesimi (%76), Arnavutluk (%63), Sırbistan (%55), Malta (%45), Kuzey Makedonya (%36), Hırvatistan (%35) ve Macaristan (%30) izledi. 

Haber Merkezi

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