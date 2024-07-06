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6 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Enflasyon kime göre düştü?

06 Temmuz 2024, Cumartesi 01:11
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Bu enflasyon kime göre, neye göre düşüş sürecine girdi? Biz memurlar bunu göremedik, emekliler göremedi, asgari ücretliler göremedi, işçiler göremedi ama TÜİK görmüş” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları ve bu rakamlara göre memurlara verilecek zamları eleştirerek TÜİK’in rakamlarının çarşı pazarla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Yazgan, “Bu enflasyon kime göre, neye göre düşüş sürecine girdi? Biz memurlar bunu göremedik, emekliler göremedi, asgari ücretliler göremedi, işçiler göremedi ama TÜİK görmüş” dedi. Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçekle ilgisi olmadığının altını çizen Yazgan, “Devlet memuru ve diğer kamu görevlilerine reva görülen muhtemel yüzde 19,31 oranındaki maaş artışı yaraya merhem olmaktan çok uzaktır. Yapılması gereken, piyasa gerçekleriyle bağdaşan, mutfaklardaki yangını söndürmese de daha gerçekçi bir zam yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

Mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda servis hizmetinin 1 Temmuz itibarıyla sona erdiğini hatırlatan Yazgan, 5 bin 600 SGK çalışanının servis hizmetinin sona ermesiyle, SGK çalışanlarının işyerlerine toplu taşıma ya da kendi araçlarıyla gelip gitmeye başladığını belirtti. Yazgan ayrıca Büro Memur-Sen’in hizmet kolunda Ankara’da yaklaşık 27 bine yakın kamu görevlisinin servis hizmetinden faydalandığını bunun da yaklaşık bin 500’ünün engelli kamu görevlilerinden oluştuğunu dile getirdi. 24 Temmuz’da Bolu’dan Ankara’ya yürüyüşlerine kadar sürecek imza kampanyasını da başlatan Yazgan, “Elimizden alınan kazanımlarımız geri verilinceye, taleplerimiz kazanıma dönüşene kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.

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