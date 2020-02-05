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5 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Erdoğan: Adana Mutabakatı için Suriye'deyiz

05 Şubat 2020, Çarşamba 12:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'deki varlığı ile ilgili "Basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmamıştır" dedi.

AK Parti Meclis Grup Toplantısında gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Bazıları sizin Suriye topraklarında ne işiniz var diyor. Bizim elimizde Adana Mutabakatı var ve biz bu mutabakat için oradayız" diye konuştu.

Erdoğan, "Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başları şu şekilde:

'Rejim şubat ayı içinde çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak'

"Suriye'deki gelişmeler bizim hem İdlib'de hem de tüm sınır hattımızdaki güvenlik stratejimizde değişiklik yapmaya mecbur bırakmıştır. İdlib'den kontrolümüz altındaki ülkelere ve sınırlarımıza harekete geçen kişi sayısı bir milyonu aştı. Bu çarpık fotoğrafı düzelterek İdlib halkını evinde yaşamasını sağlamakta kararlıyız. Bundan sonra vardığımız mutabakatların ihlali anlamına gelen hiçbir adıma göz yummayacağız.

Öncelikle İdlib'de rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşam Putin'e iade ettim. Şu anda iki gözlem noktamız rejimin gerisinde kalmıştır. Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.

'Açıklanan planın yegane hedefi İsrail'in işgal politikalarına meşruiyet kazandırmaktır'

"Kudüs konusunda duruşumuzla Hristiyanların ve bir kısım Musevi’nin de hakkını savunduk. ‘Yüzyılın Anlaşması’ barış değil, işgal ve ilhak planıdır..."

"Açıklanan planın yegane hedefi 70 yıldır aralıksız süren İsrail’in işgal, yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır. Filistin toprakları 1947’li yıllarda neydi bugün ne? 1947 öncesi haritayı görüyorsunuz. 1947 öncesi Filistin topraklarının durumu böyle. Şu anda yapılmak istenen Filistin topraklarının İsrail toprakları haline getirmek. Şu anda yapmak istedikleri İsrail’i bu hale getirmek. Ne yazık ki Filistin’i de İsrail’in o zamanki haline dönüştürmek. Bu BM’e de gelecek. Tartışmasını yapacağız o ayrı bir mesele fakat kendileri de birbirlerine düştüler."

Euronews Türkçe

Etiketler: Erdoğan, Adana Mutabakatı, Suriye
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