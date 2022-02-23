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23 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Erdoğan: NATO tavrını belirlemeli

23 Şubat 2022, Çarşamba 14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kiev - Moskova hattındaki gelişmelerle ilgili olarak, "NATO bu video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, 20 Şubat Pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile başlayan Afrika turunun tamamlandığını belirterek Ukrayna'da yaşanan kritik gelişmeler dolayısıyla Gine Bissau ziyaretini ertelemek zorunda kaldıklarını aktardı.

Son iki günde bir taraftan Ukrayna eksenli hadiseleri yakından takip ederken, diğer taraftan da Türkiye-Senegal ilişkilerini perçinleyecek önemli temaslarda bulunduklarını ifade eden Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in de eşlik ettiği Türkiye-Senegal İş Forumu'nun son derece verimli geçtiğini dile getirdi.

Erdoğan, "İkili ve heyetler arası görüşmelerde gündemimizdeki tüm konuları değerlendirdik. 2021 senesinde 540 milyon dolara ulaşan dış ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarma irademizi teyit ettik." diye konuştu.

"Krizin daha fazla büyümeden çözülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Ülkemizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği önemi, telefonla görüştüğüm Sayın Zelenski'ye (Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski) de ifade ettim. Minsk Anlaşmalarını açıkça ihlal eden hiçbir girişimi kabul etmediğimizin, etmeyeceğimizin de altını çizdim. Krizin daha fazla büyümeden diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söyledim.

Karadeniz'in güvenlik ve istikrarını tehdit eden mevcut durumu önümüzdeki günlerde NATO müttefiklerimizle de istişare edeceğiz ki NATO Liderler Zirvesi'ni video konferansla gerçekleştireceğiz. Temennimiz, Karadeniz'den komşumuz Rusya ve Ukrayna'nın bir an önce müzakere masasına dönmeleridir."

"NATO bu video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nden beklentilerine yönelik bir soru üzerine, şu anda Rusya ile liderler çerçevesinde henüz ciddi bir görüşme performansı sergileyen çıkmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biliyorsunuz Macron Moskova'ya geldi, tablo ortada. Arkasından Scholz geldi, o tablo da ortada. Biden ile ilgili 'Görüştü, görüşüyor.' vesaire dediler, herhangi bir şey çıkmadı. Olayı devlet veya kurumsal bazda ele alacak olursak, burada da şu anda ortada sadece NATO kalıyor. NATO bu video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır.

Malum, şu ana kadar Ukrayna'ya ciddi manada bir asker gönderme gibi durumla karşı karşıya henüz kalmadık. Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla Rusya artık sınırda ciddi denilebilecek sayıda asker yığınağı yapmış vaziyette. Tabii bu tablo karşısında neticenin ne olabileceğini kestirmek için herhalde kahin olmaya gerek yok.

Bu bakımdan yapacağımız bu video konferansta NATO müttefiki üye ülkelerin liderleri bakalım neler söyleyecek. Biz de tabii söyleyeceğimizi onların da söyleyeceklerine göre belirleyecek, tavrımızı ortaya koyacağız."

Etiketler: Erdoğan, NATO
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