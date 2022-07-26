Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine günübirlik ziyarette bulunacak.
Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Erdoğan ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele alması bekleniyor.
İki liderin ayrıca tahıl koridoruna ilişkin son durum değerlendirmesi yapması da bekleniyor.