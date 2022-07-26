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26 TEMMUZ 2022 SALI - YIL: 53

Erdoğan Rusya'ya gidiyor

26 Temmuz 2022, Salı 16:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos'ta Rusya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentine günübirlik ziyarette bulunacak.

Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele alması bekleniyor. 

İki liderin ayrıca tahıl koridoruna ilişkin son durum değerlendirmesi yapması da bekleniyor.

Etiketler: Erdoğan, Rusya
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  • salih

    26.7.2022 19:16:02

    Rusya ya değil. Çarşı pazara git. Çocuğuna meyve alamayan garibanların yanına git. Sorun orada. Rusya da değil

Risale-i Nur Külliyatı

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