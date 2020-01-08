Erdoğan ve Putin, 12 Ocak’ta Libya için ateşkes çağrısı yapacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 12 Ocak’ta Libya için ateşkes çağrısı yapacağını duyurdu.

Erdoğan ve Putin’in Rus doğalgazını Avrupa’ya aktaracak TürkAkım hattının açılışı yapmasının ardından sürpriz bir basın toplantısı yapan Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, 12 Ocak Pazar Günü saat 00:00’da ortak ateşkes çağrısının yapılacağını söyledi. Lavrov, ayrıca, iki ülke arasındaki işbirliğini tüm alanlarda geliştirme niyetinde olduklarını açıkladı.

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