"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

30 Kasım 2020, Pazartesi 20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Toplantımızın ilk ve en önemli konusu uzunca bir süredir olduğu gibi koronavirüs salgınındaki gelişmelerdi. Son toplantımızda yeni birtakım tedbirleri hayata geçireceğimizi paylaşmıştık. Vaka sayılarının 30 bine yaklaşması hepimizin çok daha dikkatli ve sabırlı davranması gerektiğini gösteriyor. Salgının olumsuz etkisini azaltmak için insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan bu tedbirler dışında başka bir yol bulunmuyor. Vatandaşlarımızın temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarını bekliyorum.

- Gribin de artması sağlık sistemimizin üzerindeki yükü artırmıştır. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de mutlaka kazanacaktır. Aşı sürecinin de başlamasıyla kontrolü ve yönetilmesi daha kolay bir mücadele dönemine gireceğiz. 

"Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler"

- Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her aşıyla yakından ilgileniyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebilecekler. 

Yeni tedbirler

- Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz.

- Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

- Vatandaşlarımızdan misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir.

AVM'lerde HES kodu şartı

- Alışveriş merkezlerine girişte HES kod uygulamasına geçilecek. 

- Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

- Hamam, masaj, sauna, lunapark kapatılacak.

- 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.

- Yeni tedbirler salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

- Aziz milletim, hükümet olarak bir yandan salgının önünü kesmeye çalışırken, ülkemizin içinde ve dışında tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Lütfen kapalı mekan evleriniz neresi olursa olsun sigara içmeyi bu dönem içinde kesinlikle bırakın. Nargile içmeyi bırakın. 

Etiketler: Erdoğan, tedbir
Okunma Sayısı: 868
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran’a ‘sabırlı ol ve Biden’ı bekle’ çağrısı

    Tarlada kilosu 7, markette 18 lira

    12 milyon emekliyi ilgilendiriyor

    Çocuklar da Covid-19 aşısı yaptırabilecek mi?

    Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payı Katar'a devredildi

    Türkiye'de 31 bin 219 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

    Fransa'da tepki çeken güvenlik yasa tasarısının 24. maddesi yeniden yazılacak

    Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı

    Almanya'da yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yaşanıyor

    İranlı milletvekili Ruhani yönetimini casuslukla suçladı

    ABD'de iki aşı yılbaşından önce dağıtılmaya başlanacak

    NATO'nun çalışanlarına maaş zammı önerisine üye ülkeler karşı çıktı

    'Moderna aşısı ağır vakalarda yüzde 100 etkili'

    İran nükleer anlaşmasının tarafları Viyana'da bir araya gelecek

    İngiltere, Huawei'nin 5G cihazlarını yasaklayacak

    AB'den Oruç Reis açıklaması: Tek bir açıklama üzerinden hareket etmeyeceğiz

    İskoç hükümeti yeniden bağımsızlık referandumu istiyor

    Merkel, AB-Türkiye ilişkilerine değindi

    ‘Can yakıcı’ tedbirler uygulanmalı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Belâların sayısı artıyor
    Genel

    Bilim Kurulu: Kabine sorumlu
    Genel

    Bitsin artık bu zulüm
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbetler karşısında Bediüzzaman’ın tavrı
    Risale-i Nur'dan

    Hizmete mani olacak zayıf damarlar
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Muhammed’in (asm) sair mu’cizeleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedbirde ifrat-tefrite düşmemek
    M. Said ZEKİ

    Adalet ve şefkat nefes almaktır
    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya’nın yayın esasları (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.