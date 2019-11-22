Erdoğan: YPG'ye 33 bin tır silah verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'in Kiraz ilçesinde "Kiraz'da jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için bir çalışma yapılması talimatı verdim" dedi. Erdoğan "YPG'ye 33 bin TIR silah verildi. Şimdi onları bulduk, topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şekilde: - Kiraz'da gelecek çok başka olacak. Hep birlikte çalışıyoruz, Kiraz'ı daha ileriye taşıyacağız. - Size buradan bir müjdem olacak. Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi için bir çalışma yapılması talimatı verdim. - Kiraz'a hayvan barınağı kazandırıyoruz gerekli görüşmeler yapıldı. -Barış Pınarı Harekatı ile ülkemizin güneyinde neler yaptığımızı görüyorsunuz. Teröristler kaçıyor biz kovalıyoruz. İnlerine girdik. Terör örgütü YPG’ye verilen 33 bin TIR silah bulduk, topluyoruz.

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