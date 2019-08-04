Ersoy’dan 9 gün bayram tatili ihtimali açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı’nın ‘yüksek sezona’ denk geldiğini belirterek, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ihtimalini değerlendirdi.

Ersoy, “9 gün tatile ihtiyaç kaldığını sanmıyorum, Bodrum’da otellerin hepsi dolu” dedi. Bakan Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması beklentisine de değinerek, “Bayram tatilinin 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, zaten yerlerin çoğu da dolu. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar. Benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil; ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum’da otellerin hepsi dolu” diye konuştu.