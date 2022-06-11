Esad: Karşılık veririz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bir Rus televizyon kanalına verdiği mülakatta Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde direneceklerini belirtti.

Russia Today’e konuşan Esad, “Bir işgal olursa ilk etapta bir halk direnişi olur. Tabi ki, Suriye ordusunun konumlandığı yerlerde askeri koşulların doğrudan karşı karşıya getirdiği durumlarda karşılık veririz” ifadelerini kullandı. İki buçuk yıl önce Türk ve Suriye ordularının karşı karşıya geldiğini ve Suriye ordusunun topraklarına giren bazı Türk hedefleri imha edebildiğini belirten Esad, “askeri kapasite izin verirse durum yine aynı olacak” dedi. Esad yönetimine bağlı Suriye ordusu İdlib kentindeki 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, 3 sivil vefat ederken, 12 sivil yaralanmıştı. Haber Merkezi

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