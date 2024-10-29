Esir takası müzakereleri için görüşmeler sürüyor

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için Katar’ın başkenti Doha’da yapılan görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, esir takası müzakerelerine yeniden başlatılması kapsamında Mossad Direktörü David Barnea, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin dün Doha’da bir aya geldiği belirtildi. Mossad Direktörü Barnea’nın esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması görüşmeleri kapsamında Doha’da kalacağı ifade edildi. Doha’da Barnea, Al Sani ve Burns arasındaki görüşmelerin devam edeceği kaydedildi. AA

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