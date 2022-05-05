Eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe ebedi yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da 92 yaşında vefat eden eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe’nin cenazesi, memleketi Adana’da toprağa verildi.

Daçe’nin cenazesi Ceyhan ilçesi Hamdilli Mahallesi’ndeki babaevine götürüldü, burada helallik alındı. Cenaze daha sonra Hamdilli Camisi avlusuna götürüldü. Buradaki cenaze namazına Daçe’nin yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Daçe’nin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi. Bekir Sami Daçe, Adana’nın Ceyhan ilçesinde 1930’da dünyaya geldi. Daçe, Büyük Türkiye Partisi ile Doğru Yol Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. AA

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