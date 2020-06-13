"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Eski dışişleri bakanlarından BM'ye ortak mektup

13 Haziran 2020, Cumartesi 14:38
DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın da dahil olduğu toplam 27 eski Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler'e (BM) ortak bir mektup gönderdi.

İçerisinde ABD'den Madeleine Albright, İsveç'ten Jan Eliasson ve Margot Wallström gibi isimlerin de yer aldığı grup BM'ye 5 adet ve ülke liderlerine 5 adet farklı öneri sundu ve çağrılar yaptı.

Covid-19 pandemisi sonrası ülkelerin güç birliği yapması gerektiğini anlatan mektuptaki öneriler şöyle:

BM'ye;

BM "savunmasız" toplumların sorunlarına cevap verebilmek ve insani krizleri çözmek için küresel eşgüdüm yetkisi oluşturma amacıyla çevrimiçi acil özel oturum düzenlemeli.

Güvenlik Konseyi pandemi konusunu uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden bir konu olarak ele almalı ve bu biçimde Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 99’uncu maddesine başvurularak desteklenmeli.

BM Genel Sekreteri ekonomik toparlanma stratejisi belirlemek adına küresel kurumları bir araya getirmeli.

Genel Sekreter ülkelerin krize hızlı tepki verebilmeleri amacıyla borç kolaylaştırma yoluyla kaynak sağlamaları konusunda güçlü bir koordinasyon rolü üstlenmeli ve borç kolaylaştırma planı oluşturulmasını teşvik etmeli. Alınacak önlemler 2021 sonuna kadar uzatılmalı. Yoksul ülkeler için çok uluslu kuruluşların ve özel alacaklıların borç tahsilatına da ara verilmeli.

Koronavirüs pandemisi, küresel tehditlere karşı ortak tedbirlerin eş güdümü sağlanana kadar uluslararası toplumun güvende olamayacağını gösterdi. BM'de "güvenlik" kavramı yeniden daha geniş bir çerçevede ele alınmalı.

Ülke liderlerine;

Pandemi üzerinde çalışan uluslararası kuruluşlara maddi destek sağlayın.

Hepimiz aynı anda güvende olmadığımız müddetçe hiçbirimiz güvende olmayacağız. Aşı geliştirilirse adil dağıtımını garanti altına alın.

Virüsten dolayı ölenlerde erkeklerin sayısı daha fazla olsa da, koronavirüs pandemisinin etkileri kadınlar için ağır olmuştur. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre, sokağa çıkma yasağı gibi pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılında dünya çapında 15 milyondan fazla aile içi şiddet vakasının yaşanacağı öngörülmektedir. Kadınlara yönelik koruma alanlarını genişletin.

Bilimi önceleyen çevre politikalarına ihtiyaç var. Ülke liderlerini, mantıksal geçerlilikleri garanti eden ampirik bulgulara itibar edecek biçimde bilimi önceleyen bir ortamı teşvik etmek için farkındalık kampanyaları düzenlemeye çağırıyoruz.

Tek tek ulus devletler, iyi yönetişimi sağlama noktasında daima etkili organlar olacaktır; ancak aşırı ulusalcı tutumlar uluslararası sistemin gelecekte karşı karşıya kalacağı krizlere karşı çözümler geliştirme kabiliyetini aksatmaktan başka işe yaramayacaktır. Yaşadığımız salgından ders çıkararak yeni bir uluslararası iş birliği çağına adım atmalıyız.

Mektupta imzası olan tüm isimler şöyle:

Madeleine K. Albright (ABD); Lloyd Axworthy (Kanada); Ali Babacan (Türkiye); Mohamed Benaissa (Fas); Maria Eugenia Brizuela de Avila (El Salvador); Erik Derycke (Belçika); Lamberto Dini (İtalya); Alexander Downer (Avustralya); Jan Eliasson (İsveç); Joschka Fischer (Almanya); Jaime Gama (Portekiz); Igor Ivanov (Rusya); Marina Kaljurand (Estonya); Tzipi Livni (Israil); Susana Malcorra (Arjantin); Don McKinnon (Yeni Zelanda); Daniel Mitov (Bulgaristan); Amre Moussa (Mısır); Marwan Muasher (Ürdün); Ana Palacio (İspanya); George Papandreou (Yunanistan); Malcolm Rifkind (Birleşik Krallık); Claudia Ruiz Massieu (Meksika); Jozias van Aartsen (Hollanda); Hubert Védrine (Fransa); Knut Vollebæk (Norveç); Margot Wallström (İsveç)

Euronews Türkçe

Etiketler: eski dışişleri bakanları, BM, ortak mektup
Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu

    'Çin dengeleri değiştirebilir'

    Eski dışişleri bakanlarından BM'ye ortak mektup

    İtalya Başbakanı Conte, savcılar tarafından sorgulandı

    'Koronavirüste sıcaklığın etkisi yok'

    İşten çıkarma yasağı bir süre daha uzatıldı

    'Twitter, Türkiye'de yasaklanmayacak'

    Ruhani: Kısıtlamaları tekrar getirmek zorunda kalabiliriz

    AİHM Başkanı eylülde Türkiye'ye gelecek

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 7 milyon 742 bini aştı

    Brezilya koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke oldu

    LGS giriş bilgileri yayımlandı

    BM'den Libya'daki toplu mezarlarlar için soruşturma çağrısı

    Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

    Çocuklarımızın yeri okullardır

    600 milyon lirayı geçti

    Trollere suçüstü

    Maskeleri imha etmek de dert

    Korona toplum olma bilincini artırdı

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Okçular tepesini terk eden Sahabeler kimlerdi?
    Genel

    Trollere suçüstü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30 yıldır bekleyen Ayasofya teklifi
    Osman ZENGİN

    “Kadınlar yuvalarına dönmeli...”
    Cevher İLHAN

    Medyayı “sindirme sopası”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet ÇETİN

    Telefonumun hafızasını dolduranadır bu yazı!
    Genel

    600 milyon lirayı geçti
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dokunulmazlığı - 3
    Ali ATAÇ

    “Cennet annelerin ayakları altındadır”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.