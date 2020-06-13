Eski dışişleri bakanlarından BM'ye ortak mektup

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın da dahil olduğu toplam 27 eski Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler'e (BM) ortak bir mektup gönderdi.

İçerisinde ABD'den Madeleine Albright, İsveç'ten Jan Eliasson ve Margot Wallström gibi isimlerin de yer aldığı grup BM'ye 5 adet ve ülke liderlerine 5 adet farklı öneri sundu ve çağrılar yaptı.

Covid-19 pandemisi sonrası ülkelerin güç birliği yapması gerektiğini anlatan mektuptaki öneriler şöyle:

BM'ye;

BM "savunmasız" toplumların sorunlarına cevap verebilmek ve insani krizleri çözmek için küresel eşgüdüm yetkisi oluşturma amacıyla çevrimiçi acil özel oturum düzenlemeli.

Güvenlik Konseyi pandemi konusunu uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden bir konu olarak ele almalı ve bu biçimde Birleşmiş Milletler sözleşmesinin 99’uncu maddesine başvurularak desteklenmeli.

BM Genel Sekreteri ekonomik toparlanma stratejisi belirlemek adına küresel kurumları bir araya getirmeli.

Genel Sekreter ülkelerin krize hızlı tepki verebilmeleri amacıyla borç kolaylaştırma yoluyla kaynak sağlamaları konusunda güçlü bir koordinasyon rolü üstlenmeli ve borç kolaylaştırma planı oluşturulmasını teşvik etmeli. Alınacak önlemler 2021 sonuna kadar uzatılmalı. Yoksul ülkeler için çok uluslu kuruluşların ve özel alacaklıların borç tahsilatına da ara verilmeli.

Koronavirüs pandemisi, küresel tehditlere karşı ortak tedbirlerin eş güdümü sağlanana kadar uluslararası toplumun güvende olamayacağını gösterdi. BM'de "güvenlik" kavramı yeniden daha geniş bir çerçevede ele alınmalı.

Ülke liderlerine;

Pandemi üzerinde çalışan uluslararası kuruluşlara maddi destek sağlayın.

Hepimiz aynı anda güvende olmadığımız müddetçe hiçbirimiz güvende olmayacağız. Aşı geliştirilirse adil dağıtımını garanti altına alın.

Virüsten dolayı ölenlerde erkeklerin sayısı daha fazla olsa da, koronavirüs pandemisinin etkileri kadınlar için ağır olmuştur. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre, sokağa çıkma yasağı gibi pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılında dünya çapında 15 milyondan fazla aile içi şiddet vakasının yaşanacağı öngörülmektedir. Kadınlara yönelik koruma alanlarını genişletin.

Bilimi önceleyen çevre politikalarına ihtiyaç var. Ülke liderlerini, mantıksal geçerlilikleri garanti eden ampirik bulgulara itibar edecek biçimde bilimi önceleyen bir ortamı teşvik etmek için farkındalık kampanyaları düzenlemeye çağırıyoruz.

Tek tek ulus devletler, iyi yönetişimi sağlama noktasında daima etkili organlar olacaktır; ancak aşırı ulusalcı tutumlar uluslararası sistemin gelecekte karşı karşıya kalacağı krizlere karşı çözümler geliştirme kabiliyetini aksatmaktan başka işe yaramayacaktır. Yaşadığımız salgından ders çıkararak yeni bir uluslararası iş birliği çağına adım atmalıyız.

Mektupta imzası olan tüm isimler şöyle:

Madeleine K. Albright (ABD); Lloyd Axworthy (Kanada); Ali Babacan (Türkiye); Mohamed Benaissa (Fas); Maria Eugenia Brizuela de Avila (El Salvador); Erik Derycke (Belçika); Lamberto Dini (İtalya); Alexander Downer (Avustralya); Jan Eliasson (İsveç); Joschka Fischer (Almanya); Jaime Gama (Portekiz); Igor Ivanov (Rusya); Marina Kaljurand (Estonya); Tzipi Livni (Israil); Susana Malcorra (Arjantin); Don McKinnon (Yeni Zelanda); Daniel Mitov (Bulgaristan); Amre Moussa (Mısır); Marwan Muasher (Ürdün); Ana Palacio (İspanya); George Papandreou (Yunanistan); Malcolm Rifkind (Birleşik Krallık); Claudia Ruiz Massieu (Meksika); Jozias van Aartsen (Hollanda); Hubert Védrine (Fransa); Knut Vollebæk (Norveç); Margot Wallström (İsveç)