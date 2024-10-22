Etki ajanlığı açık saldırı

Medya Dayanışma grubu üyesi basın meslek örgütleri tarafından yapılan açıklamada, etki ajanlığı düzenlemesinin basın ve ifade özgürlüğüne açık bir saldırı olduğu belirtildi.

Aralarında Basın Konseyi, DİSK/Basın-İş, Diploması Muhabirleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Haber-Sen İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası olduğu basın meslek örgütlerinden yapılan ortak açıklamada, Gazetecilik faaliyetlerini hukuki belirsizliklerle suç unsuru haline getirecek olan ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin AKP iktidarı tarafından yeniden TBMM gündemine getirildiği hatırlatılarak, “Geçtiğimiz Mayıs ayında 9’uncu Yargı Paketi taslağında yer alan ve tepkilerle geri çekilen bu düzenleme, şimdi farklı bir torba yasa teklifi kapsamında yeniden karşımıza çıkmıştır. Bu yasa, iktidar eleştirisini bastırmak ve gazetecilik faaliyetlerini hukuki belirsizliklerle dolu bir alan içine itmek amacıyla oluşturulmaktadır” denildi. Açıklamada iktidarın bu tür yasalarla toplumu sindirmeye çalışmasının, gazetecilik mesleğinin onuruna ve varlığına yapılmış açık bir saldırı olduğu belirtildi. Bursa - M. Yasin Aydın

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