Etki ajanlığını yine getirdiler

MAYIS AYINDA 9’NCU YARGI PAKETİ TASLAĞINDA YER ALDIĞINDA TEPKİYLE KARŞILANINCA GÜNDEME GETİRİLEMEYEN ÊTKİ AJANLIĞI” BUGÜN BİR BAŞKA YASA TEKLİFİ KAPSAMINDA TBMM’YE SUNULDU.

“Etki ajanlığı” düzenlemesi, geçtiğimiz Mayıs ayında 9’ncu Yargı Paketi taslağında yer aldığında tepkiyle karşılanınca yasama gündemine getirilmemişti ancak bugün bir başka yasa teklifi kapsamında TBMM’ye sunuldu. Türkiye’de “etki ajanlığı” kavramına dayalı şekilde ceza kanununa yeni bir suç eklenmesi artık resmen TBMM gündemindeyken; “iç ve dış siyasal yararlar aleyhine” ifadesiyle suç tanımında muğlaklık dikkat çekti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in, “Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi” kamuoyuna açıklamasıyla birlikte iktidar tarafından “etki ajanlığı” düzenlemesinden vazgeçilmediği ortaya çıktı. Güler’in teklifi açıklaması sırasında yanında grup başkanvekilleri dışında TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın da hazır bulunduğu görüldü. Taslak halinde “etki ajanlığı” düzenlemesinin, TCK’ya “Diğer faaliyetler” başlığı altında eklenmesi öngörülüyordu. Şimdi yasa teklifinde ise yeni suç düzenlemesi için üst başlık “Devletin güvenliği veya siyasal yararları aleyhine suç işleme” olarak önerildi.



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