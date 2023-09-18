Ev sahibi-kiracı kavgalarında 11 ölü

Son iki yıldır artan enflasyonla birlikte fahiş artışa geçen ev kiraları ev sahipleri ve kiracılar arasında yoğun tartışma ve kavgalara sebep oluyor.

Fahiş bir şekilde artan kiralar, kiracı ve ev sahipleri arasında kan dökülmesine sebep oluyor. Son bir yılda iki taraf arasında çıkan kavgalarda en az 11 kişi öldü.

Söz konusu tartışmalar sonucunda 46 kişi de yaralandı. Son iki yıldır artan enflasyonla birlikte artışa geçen ev kiraları ev sahipleri ve kiracılar arasında tartışmalara sebep oluyor. Fahiş bir şekilde artan kiralarla birlikte artan ev sahibi-kiracı kavgaları sebebiyle arabuluculuk yöntemi devreye girdi. İktidar, geçtiğimiz yıl kiralarda yaşanan fahiş artışlar nedeniyle kira artış oranına yüzde 25 zam sınırlaması getirilmişti. Sonrasında söz konusu düzenlemenin süresi uzatıldı. Ancak bu sınırlamaya çok yüksek oranda uyulmadı. İçinde bulunduğumuz yılın ilk çeyreğinde İstanbul’da Sulh Hukuk mahkemelerinde açılan davaların yaklaşık yüzde 65’i ev sahipleri ile kiracı arasındaki anlaşmazlıklardan oluştu. 2022 yılındaki toplam ev sahibi- kiracı uyuşmazlığı dosya sayısı yılın ilk çeyreğinde geçildi.

Haber Merkezi