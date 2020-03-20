'Evlerden 'Açık Kapı' ve 'e-Başvuru' üzerinden hizmet alınabilecek'

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların evlerinde kalarak "Açık Kapı" mobil uygulaması ve "e-Başvuru" üzerinden hizmet alabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar, talep ve başvuru hizmetlerini online yapabilecek. Vatandaşlar, eğitim, sağlık, gençlik hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi 17 farklı alanda 322 konuya ilişkin talep ve önerilerini "Açık Kapı" mobil uygulamasından iletebilecek. Ayrıca, valilik ve kaymakamlıkla ilgili tüm talep ve başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemini seçmek suretiyle yapabilecek. AA

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