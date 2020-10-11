Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı terörist gözaltına alındı. İlçeye il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun yaşanan kovalamaca sonucu yakalandığı bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Silopi ilçesine il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü mensubu Y.B, İpekyolu Caddesi’nde yaşanan kovalamaca sonucu yaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Silopi ilçesine il dışından geldiği tespit edilen terör örgütü mensubu Y.B, İpekyolu Caddesi’nde yaşanan kovalamaca sonucu yaklandı. Y.B'nin elinde taşıdığı çanta içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Eylem hazırlığında olduğu anlaşılan Y.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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