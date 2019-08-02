EYT’liler birleşiyor

Yıllardır bazen sokaklarda, bazen sosyal medyada yaptıkları eylemlerle gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT’liler) mücadelelerini bir üst boyuta taşımaya hazırlanıyor.

EYT’liler şimdiye kadar seslerini daha çok Türkiye’nin farklı illerinde kurdukları platformlarla duyurmaya çalışıyordu. 2015 yılında İstanbul’da kurulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği dışında bir dernekleri yoktu.

EYT’liler şimdi bütün illerde dernek kurmayı ve bu dernekleri federasyon çatısı altında bir araya getirmeyi hedefliyor.

VOA’nın haberine göre bu çerçevede şu ana kadar beş ilde EYT’liler derneği kuruldu. Bu illerden biri de İzmir. İzmir’deki EYT’liler derneğinin kurucu başkanı Doğan Türker VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Gücümüz artık milyonları aştı.

İstanbul Maltepe ve Yenikapı’da, Ankara’da, İzmir’de büyük mitingler yaptık. İstanbul’daki tek dernek artık bu kitleye yetmiyor. EYT’liler Türkiye’nin her yerinde. Bu yüzden 2018 Nisan ayında Bolu’da 52 ilin temsilcisiyle yaptığımız toplantıda her ilde dernek kurulmasına ve daha sonra federasyon oluşturulmasına karar verildi” dedi.