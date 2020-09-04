EYT’liler teklifi yine Mecliste

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde etkisi 5 milyonu aşan EYT’lilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için ikinci kez Kanun Teklifi verdiğini belirterek, yasama yılı başladıktan sonra bu teklifin mutlaka ele alınması gerektiğini söyledi.

Hazırladığı Kanun Teklifi’nin prim gününü ve çalışma yılını dolduran herkesin, yaşına bakılmaksızın emekli edilmelerine imkân sağlayacak bir düzenlemeden ibaret olduğunu söyleyen Gürer, “Buradan tüm EYT mağdurları adına AKP iktidarına sesleniyorum. Hazırladığım Kanun Teklifi’ni, Meclis açıldıktan sonra ele alın ve milyonlarca mağdurun yaşadığı sorunların çözümüne katkıda bulunun” dedi. EYT mağdurlarıyla ilgili iktidara çağrıda bulunan Gürer, prim gününü ve çalışma yılını dolduran herkesin yaşına bakılmaksızın emekli edilmelerine olanak sağlayacak Kanun Teklifi’nin olumlu yönde değerlendirilmesini ve milyonlarca yurttaşın yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi. Ankara – Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 326

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.