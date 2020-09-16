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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Fahrettin Koca: Başlangıçtan daha zor bir dönemdeyiz

16 Eylül 2020, Çarşamba 20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Koca, "Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

"Ağır hasta sayımız bin 300'ün üzerinde. Salgın dünyada ihmal edildi.

Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.

Pozitif tanı konmuş her hasta gereken sağlık hizmetini muntazam şekilde aldı.

Her gün ortalama yüz bin test yapılıyor, sonucu pozitif olan kişilerin tedavisi başlatılıyor.

Virüsün iz sürücüleri olan filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır.

Virüs her gün çok sayıda insana bulaşmaya devam ediyor. Virüs kendine kendine hareket edemediğine göre bu pek çok insanımızın tedbir almadan dolaştığı anlamına geliyor. 

Son iki aydır bulaşma hızlandı. Sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat arttı.

HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalı.Bu uygulama size risk haritasını sunuyor."

NTV

Etiketler: Fahrettin Koca, zor dönem
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