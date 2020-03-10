Fahrettin Koca'dan 'koronavirüs' iddiasına cevap

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye ziyaretinden sonra yeni tip koronavirüs tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki ABD vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ziyaretinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu belirtilen 86 yaşındaki ABD vatandaşının Türkiye'yi ziyaret etmediğini, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı Tiran'dan Washington'a gittiğini bildirdi. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD vatandaşı 86 yaşındaki kadın hastaya, Türkiye ziyaretinden sonra Kovid-19 tanısı konduğu haberlerinin yayıldığını belirterek, "Son 2 haftanın kayıtlarında ABD vatandaşı 86 yaşında tek kadın vardır. Türkiye'yi ziyaret etmemiştir, 3 Mart'ta İstanbul aktarmalı, Tiran'dan Washington'a gitmiştir." ifadelerini kullandı. AA

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