Faiz zenginliğinde dünya birincisiyiz

KKM VE YÜKSEK FAİZ, TÜRKİYE’DEKİ MİLYONER SAYISINI ARTTIRDI. "2024 KÜRESEL SERVET RAPORU"NA GÖRE TÜRKİYE, KİŞİSEL SERVET ARTIŞINDA DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU.

Beş yıl içinde %43 artacak - 61 bin dolar milyoneri var

İsviçre bankası UBS’nin “2024 Küresel Servet Raporu”na göre Türkiye, kişisel servet artışında ABD doları cinsinden yüzde 63,2’lik büyüme oranlarıyla birinci sırada yer aldı.

Zürih merkezli İsviçre bankası UBS tarafından yayımlanan 2024 Küresel Servet Raporu’nda, Türkiye, TL cinsinden kişisel servet artışında yüzde 157’den fazla büyüme kaydederek ilk sırada yer aldı. 2022 ile 2023 yılları arasında ortalama servet oranının yerel para birimi bazında incelendiği raporda, Türkiyeyi, yüzde 20’ye yakın artış oranıyla Katar ve Rusya izledi. Türkiye’nin ABD doları cinsinden kişisel servet artışında ise yüzde 63.2’lik bir büyüme kaydedildi. Raporda “servet” kavramı, hane halklarının sahip olduğu finansal varlıklar artı reel varlıkların değerinden borçlarının çıkarılmasıyla elde edilen değer olarak tanımlanıyor.

Milyoner sayısında yüzde 43 artış

Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’deki ABD doları cinsinden milyoner sayısının yüzde 43 oranında artması bekleniyor. 2023 yılı itibarıyla ABD doları cinsinden milyoner sayısı 60 bin 787 olan Türkiye’nin, 2028 yılına kadar bu sayının 87 bin 77 olacağı tahmin ediliyor. Bu artış oranıyla Türkiye, dünya genelinde en yüksek büyüme oranlarına sahip ülkeler arasında yer alıyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre raporda, 2023 ile 2028 yılları arasında incelenen 56 gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiden 52’sinde küresel servet dağılımında yüzde 30’dan fazla artış ön görülüyor.

Haber Merkezi