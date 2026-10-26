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26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Tarım arazisinde derin yarıklar oluştu

26 Ekim 2026, Pazartesi 12:19
Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Beldesi’nde ekim için hazırlanmak istenilen tarım arazisinin 20 bin dönümlük kesiminde, toprak kayması ve oluşturduğu yarıklar, bölge insanını endişelendirdi.

 

Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Baydiğin Beldesi’nde ekim için hazırlanmak istenilen tarım arazisinin 20 bin dönümlük kesiminde, toprak kayması ve oluşturduğu yarıklar, bölge insanını endişelendirdi. Bölge sakini Mehmet Salman, son bir hafta içerisinde meydana gelen olayla ilgili olarak ilgililerin tedbir almalarını istedi.

Yozgat Baydiğin Beldesi sınırları içerisinde kalan Kıran mevkisinde tarlasına ekim için giden Hüsamettin Yiğit, bölgede toprak kayması ve açılan yarıkları görünce şaşkına döndü, ekim yapmaktan vazgeçti. Yiğit, tarlasında açılan yarıkların videosunu çekerek sosyal medya hesabından yayınlayıp, tedbir alınması çağrısında bulundu.

Kayma, kömür ocağı kaynaklı olabilir

Kıran mevkisindeki kömür ocağının üst tarafında bulunan tarım arazisinde yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda derin yarıklar oluştuğunu belirten belde sakini Mehmet Salman, kaymanın kömür ocağından kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini söyledi.

Bölgede üç-dört kademeli kayma meydana geldiğini ifade eden Salman, “Burada aşağıda bir kömür ocağımız var, oradan olduğunu düşünüyoruz. Bu bir hafta içerisinde oldu. Buranın bir şekilde kapatılması gerekiyor. Herhangi bir insan düşebilir. Hayvanlar otlamaya geliyor, onlar düşebilir. O yüzden buralarda tedbir alınmasını bekliyoruz” dedi.

Tarlaya ekim yapmak için gelen Hüsamettin Yiğit’in yarıkları fark ederek görüntüleri sosyal medyada paylaştığını anlatan Salman, yetkililerin bölgeyle ilgilenmesini istedi.

"Elektrik direği her an devrilebilir"

Bölgede elektrik enerjisi sağlayan direklerin de eğildiğini belirten Salman, bunun ayrıca tehlike oluşturduğuna dikkati çekti. Salman, “Şurada elektrik direkleri var. Hem kömür ocağının hem de Baydiğin’in elektrik enerjisini sağlayan. Direk yatmış, her an devrilebilir. İlgililerin  tedbir almasını bekliyorum” diye konuştu. (ANKA)

Etiketler: Yozgat, Aydıncık ilçesi, Baydiğin Beldesi, tarım arazisinde yarık, toprak kayması, kömür ocağı
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